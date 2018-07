Billig-iPhone X laut Medienberichten in der Mache: günstiger, bunter und technisch abgespeckt

Ghostek ist ein Hersteller für Handyhüllen und hat unter anderem das sogenannte “Atomic Slim Case” für das iPhone X entworfen. Laut Informationen des Unternehmens, berichtet nun Tech-Reporter Gordon Kelly bei Forbes, können die Apple-Jünger sich auf ein neues Modell des aktuellen Smartphones freuen. Sein angeblicher Name: “Budget iPhone X”. Gegenüber Kelly habe Ghostek nun bestätigt, dass ein neues iPhone geplant sei, zwar deutlich günstiger, aber auch mit weniger Features. Dass das billige iPhone X tatsächlich mit dem Namen “Budget” auf den Markt kommt, darf indes bezweifelt werden.

Erste Entwürfe mit dem Namen “ATOMICslim2” zeigen, wie das iPhone-Modell aussehen könnte. Das “Budget iPhone X” soll etwa so teuer wie ein iPhone 8 sein. Käufer müssten demnach mit rund 700 US-Dollar rechnen. Die abgespeckte Version des Edel-iPhones hat allerdings auch ihre Nachteile, wie Kelly berichtet. Seinen Informationen zufolge soll nicht die duale Kameratechnik des iPhone X oder eines iPhone 8 Plus eingebaut werden, sondern lediglich eine einzelne Kamera auf der Rückseite des Gerätes.

Apple's most exciting (and most affordable) new iPhone in years looks like this…https://t.co/hL6WPInHKD

— Gordon Kelly (@GordonKelly) July 8, 2018