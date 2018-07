IVW-Analyse Juni: TorAlarm steigert seine Zahlen dank WM-App um 272%, auch der kicker wächst deutlich

Normalerweise wäre für Fußball-Angebote aktuell Saure-Gurken-Zeit. Die Ligen sind in der Pause und das ein oder andere Transfergerücht holt den Traffic nicht aus dem Keller. Doch die WM beschert einigen Anbietern ein großes Traffic-Plus. Größter Gewinner in der IVW ist TorAlarm. Die Fußball-App steigerte sich dank einer eigenen WM-App um sagenhafte 272% und sprang im Juni in die mobile IVW-Top-20.