Beide Samstags-Viertelfinals knacken die 50%-Marke, ZDF hält mit “Ein starkes Team” dagegen

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Samstag wissen müssen:

1. Zwei WM-Viertelfinals – zweimal über 50% Marktanteil

Mit 8,70 Mio. Fußball-Fans begannen die WM-Übertragungen am Samstag im Ersten: So viele sahen das Spiel zwischen Schweden und England – trotz weitgehend fehlender Spannung. Um so spannender lief es am Abend bei Russland-Kroatien, inklusive Elfmeterschießen. 14,01 Mo. sahen die netto 2:40 Stunden des Spiels. Die Marktanteile der beiden Partien lagen damit bei 56,3% (Schweden-England) und 53,3%. Auch die Halbzeit-“Tagesschau” um 20.50 Uhr (10,89 Mio. / 42,5%) und das “WM Kwartira” zu später Stunde um 23.20 Uhr (3,50 Mio. / 22,2%) erzielten Top-Quoten.

2. “Ein starkes Team” lockt immerhin über 3 Mio., nur ein Privatsender über der Mio.-Marke

Stärkster ARD-Konkurrent war am Samstagabend erwartungsgemäß das ZDF: Die Krimi-Wiederholung aus der Reihe “Ein starkes Team” lief ab 20.15 Uhr bei 3,12 Mio. Menschen – beachtliche 12,0%. Auch das “heute journal” holte danach mit 2,04 Mio. und 11,1% noch einen Marktanteil von mehr als 10%. Die Privatsender blieben in der Prime Time hingegen weit unter ihren Möglichkeiten. So sammelte RTLs “ultimative Chart Show” mit 1,13 Mio. Sehern und 4,8% noch die meisten Gesamt-Zuschauer ein. Andere Privatsender blieben am gesamten Samstag mit all ihren Programmen unter der Mio.-Marke hängen.

3. WM dominiert auch im jungen Publikum – mit noch besseren Marktanteilen

Anzeige

Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Fußball am Samstag noch dominanter: Schweden-England und Russland-Kroatien erreichten mit 2,79 Mio. und 4,63 Mio. Sehern sogar Marktanteile von 58,7% und 57,4%, also noch bessere als im Gesamtpublikum. Und: In der Prime Time gelang es in dieser Altersgruppe niemandem, so ordentliche Marktanteile einzufahren wie “Ein starkes Team” im Gesamtpublikum. “Die ultimative Chart Show” war mit ganzen 540.000 14- bis 49-Jährigen und 7,3% noch der erste Verfolger des Fußballs, wobei das Wort “Verfolger” bei einem Abstand von 57,4% zu 7,3% wohl kaum passend ist. Das neue Magazin “Life – Menschen, Momente, Geschichten” erreichte am Vorabend ohne direkte WM-Konkurrenz 430.000 14- bis 49-Jährige und 9,5%.

4. ProSieben, Sat.1, Vox & Co. alle mit blamablen Prime-Time-Quoten

Klar hinter RTL kamen am Abend Sat.1 und ProSieben ins Ziel: Beide Sender erreichten mit ihren Filmen “Madagascar 2” und “Black Swan” jeweils 400.000 14- bis 49-Jährige, sowie Marktanteile von 5,1%, bzw. 5,0%. In der zweiten Privat-TV-Liga lief es für kabel eins am wenigsten schlecht: Zweimal “Hawaii Five-O” und einmal “Scorpion” erreichten in der Prime Time zwischen 20.15 Uhr und 23.10 Uhr 3,0% bis 3,8%. RTL II blieb mit “Bis dass das Glück uns scheidet” bei miesen 2,5% hängen, Vox erreichte mit “Spider-Man 3” gar nur 2,4%.

5. Das mdr Fernsehen punktet mit “Sommerhits & Spaß”

Abseits vom Ersten, dem ZDF und RTL gab es am Samstag auch bei den anderen öffentlich-rechtlichen keine Sendung mit einem Millionenpublikum. Am nächsten kam der Marke noch “NDR regional” im NDR Fernsehen mit 990.000 Zuschauern und 5,6% um 19.30 Uhr. In der Prime Time lief es für das mdr Fernsehen recht gut: 740.000 entschieden sich gegen die WM und für “Sommerhits & Spaß” – ein toller Marktanteil von 2,8%.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.