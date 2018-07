#trending // Worldwide

Der nach Facebook- und Twitter-Interaktionen erfolgreichste englischsprachige Artikel des Tages hatte am Donnerstag mit einem “Trump Baby” zu tun. Nein, es ist kein uneheliches Kind des US-Präsidenten aufgetaucht. Das “Trump Baby” ist ein sechs Meter hoher Ballon, der während des Besuchs von Donald Trump über London fliegen soll. Die Erlaubnis dafür gab Londons Bürgermeister Sadiq Khan nun, nachdem eine Crowdfunding-Finanzierungdes Protest-Projekts erfolgreich war und mehr als 10.000 Leute eine Petition unterschrieben. Ein Sprecher des Bürgermeisters Khan wird von CNN mit den Worten zitiert: “The Mayor supports the right to peaceful protest and understands that this can take many different forms. His city operations team have met with the organizers and have given them permission to use Parliament Square Garden as a grounding point for the blimp,” Eine Hürde gibt es aber noch: “However, the organizers will also need to receive the necessary approvals from the Metropolitan Police and National Air Traffic Service in order for it to fly.” Der CNN-Artikel war es auch, der mit über 340.000 Likes & Co. den ersten Platz eroberte. Ebenfalls erfolgreich mit der Story: sky news mit 180.000 Interaktionen.