trending: Malta setzt fest, Kolumbianer trauern, der Bundestag debattiert, J.K. Rowling lacht und Kinder verteidigen sich vor Gericht

Während in den USA am Mittwoch der Unabhängigkeitstag gefeiert wurde, diskutierten Millionen auf Facebook und Twitter über einen Film. Der zeigt, wie sich unbegleitete Kinder, die als Migranten in die USA kommen, selbst vor Gericht verteidigen sollen – ohne Anwalt, ohne irgendeine Hilfe. Erschütternde Szenen, auch wenn sie auf Basis von Original-Protokollen nur nachgestellt sind. In die breite Öffentlichkeit gelangte der Film über NowThis, die extrem erfolgreiche Social-Media-News-Marke. NowThis veröffentlichte einen Zweieinhalbminüter mit Ausschnitten aus dem Film und kommentierte, was zu sehen ist. Auf Facebook erreichte dieser Ausschnitt in 30 Stunden schon 10 Millionen Views, auf Twitter – u.a. geteilt von Schauspielerin und Aktivistin Alyssa Milano – 7,5 Millionen.

Oh my fucking, God. Oh my fucking, God. Oh my fucking, God.

Stop what you’re doing and watch this.

If you’re ok with this unfollow me because you have no heart. pic.twitter.com/uvQesO0IAP

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) July 3, 2018