“Promi Big Brother”: Start Mitte August und Moderatorin Marlene Lufen neu dabei

Neuer Durchgang für die Sat.1-Show "Promi Big Brother": Am 17. August (20.15 Uhr) legt der Münchner Privatsender Sat.1 die sechste Staffel des zwei Wochen langen TV-Spektakels auf, wie Sat.1 am Donnerstag ankündigte. Wie viele Prominente und wer in das für die Show vorbereitete Haus in Köln einziehen, ließ der Sender noch offen.