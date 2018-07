Matthäus ein “pädophiler Volltrottel”: Beisenherz und Thadeusz entschuldigen sich für Entgleisung im “WM-Kwartira”

Von

Das Konzept der Sendung ist schnell erklärt: Beisenherz und Thadeusz besprechen nach den Spieltagen, die die ARD überträgt, das WM-Geschehen mit wechselnden Gästen mal mehr, mal weniger lustig und kurzweilig.

Auf der Gästebank saßen diesmal Oliver Polak, von dem natürlich bekannt ist, dass er vor kaum einer Provokation zurückschreckt, und der wortgewaltige HSV-Profi Lewis Holtby.

Im Gespräch nahm sich Polak den ehemaligen Kapitän der Nationalmannschaft immer heftiger zu Brust.

Erst hieß es noch:

Dann drehte er weiter an der Eskalationsschraube:

Eine Glorifizierung eines Typen, der in einer guten Mannschaft war. Da war in den letzten 20 Jahren nichts, wo man sagen könnte: Oh Respekt.