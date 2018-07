Ehemalige Eat Smarter-Chefin: Jahreszeitenverlag verpflichtet Frauke Eckert als Publisherin

Von

Die Hamburgerin arbeitete zuletzt als Geschäftsführerin der Fit for Fun Lizenz GmbH & Co. KG sowie seit 2008 als Geschäftsführerin und Verlagsleitung das Ernährungsportal und das Magazin Eat Smarter.

Beim Jahreszeitenverlag soll Eckert die Bereiche Events, Lizenzen und Kooperationen vorantreiben und zusätzlich den Anzeigenbereich für die kulinarischen Titel verantworten.

„Durch die zahlreichen Tests und Auszeichnungen von der Feinschmecker erreicht keine andere Marke eine derart hohe Sichtbarkeit in Gastronomie, Hotellerie und in der kulinarischen Szene genauso wie in der Weinwelt. Diesen herausragenden Mehrwert wollen wir in Zusammenarbeit mit Frau Eckert nutzen, um weiter zu wachsen“, kommentiert Peter Rensmann, Geschäftsführer Marketing und Sales.

