Von “Shit” bis “Fuck me, I’m crying”: Wie Fußball-Legende Gary Lineker auf Twitter bei Kolumbien-England litt

Der ehemalige Fußball-Star und jetzige TV-Experte und Twitter-Star (7,15 Mio. Follower) kommentierte das Spiel gegen Kolumbien mit zahlreichen Tweets. Um 20.17 Uhr, also etwa eine Viertelstunde nach dem Anpfiff, schrieb er:

Excellent start from England. Dominant, confident and calm. — Gary Lineker (@GaryLineker) July 3, 2018

Rund eine Stunde später, um 21.20 Uhr, schoss Harry Kane das 1:0. Lineker:

Yes Harry. Yes. Coolest head on a pitch full of hotheads. — Gary Lineker (@GaryLineker) July 3, 2018

Rund 14.000 Likes und Retweets gab es dafür. Doch die Kolumbianer wurden besser. 21.47 Uhr, kurz vor Schluss:

Christ, it’s hard work watching England at World Cups. So much easier to play in the darn things. — Gary Lineker (@GaryLineker) July 3, 2018

20.000 Reaktionen. Um 21.50 Uhr dann der Ausgleich in der Nachspielzeit: Lineker twitterte einzig:

und erreichte schon 35.000 Likes und Retweets. Dann geschah die Sensation: England gewann tatsächlich das Elfmeterschießen. Linekers Kommentar:

Fuck me, I’m crying. Yes yes yes. — Gary Lineker (@GaryLineker) July 3, 2018

“Fuck me, I’m crying. Yes yes yes.” Ergebnis: über 206.000 Reaktionen. 20.000 davon schon in den ersten zwei Minuten. Auch Linekers Fazit kurz danach war noch ein Hit:

Football. There is nothing like it. Nothing. — Gary Lineker (@GaryLineker) July 3, 2018

kam auf 112.000 Interaktionen. Lineker war glücklich und fühlte erstmals, wie sich das anfühlt, wenn ein englisches Team ein Elfmeterschießen gewinnt:

So that’s what it feels like. — Gary Lineker (@GaryLineker) July 3, 2018

