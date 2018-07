#trending // FIFA WM 2018

England gewinnt ein Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft. Das gab’s noch nie. Wie sehr das Spiel gegen Kolumbien die Engländer in Atem hielt, lässt sich exemplarisch an den Tweets des ehemaligen Fußball-Stars und jetzigen Twitter-Stars Gary Lineker (7,15 Mio. Follower) ablesen. “Excellent start from England. Dominant, confident and calm“, schrieb er um 20.17 Uhr, also etwa eine Viertelstunde nach dem Anpfiff. Rund eine Stunde später, um 21.20 Uhr, schoss Harry Kane das 1:0. Lineker: “Yes Harry. Yes. Coolest head on a pitch full of hotheads.” Über 13.000 Likes und Retweets gab es dafür. Doch die Kolumbianer wurden besser. 21.47 Uhr, kurz vor Schluss: “Christ, it’s hard work watching England at World Cups. So much easier to play in the darn things.” 18.000 Reaktionen. Um 21.50 Uhr dann der Ausgleich in der Nachspielzeit: Lineker twitterte einzig “Shit!” und erreichte schon 32.000 Likes und Retweets. Dann geschah die Sensation: England gewann tatsächlich das Elfmeterschießen. Linekers Kommentar: “Fuck me, I’m crying. Yes yes yes.” Ergebnis: 170.000 Reaktionen. 20.000 davon schon in den ersten zwei Minuten. Auch Linekers Fazit kurz danach war noch ein Hit: “Football. There is nothing like it. Nothing.” kam auf 90.000 Likes und Retweets.

Für einiges Aufsehen in den sozialen Netzwerken sorgte auch noch das japanische Team, das bekanntlich am Montag gegen Belgien ausgeschieden war. Was nach dem Spiel geschah, erstaunte aber Massen von Fans auf Facebook und Twitter. Die Mannschaft räumte die Kabine auf, verließ sie quasi besenrein und hinterließ einen Zettel mit dem russischen Wort für “Danke”. Ein Foto davon wurde u.a. vom Twitter-Account Sporf veröffentlicht, 56.000 Likes und Retweets gab es dafür. Auf Reddit war es mit 91.000 Punkten sogar der populärste Post des Tages. Und auch auf Facebook gab es zigtausende Interaktionen – u.a. für den Artikel von Unilad.