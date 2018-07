Kolumbien-England holt zweitbeste Achtelfinal-Zuschauerzahl, “WM Kwartira” zweitbesten Marktanteil

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Dienstag wissen müssen:

1. Beide WM-Achtelfinals holen Marktanteile von 45% und mehr

Die beiden WM-Spiele dominierten den TV-Tag nach Belieben: Mit 6,80 Mio. Schweden-Schweiz-Zuschauern und 12,48 Mio. Kolumbien-England-Sehern erreichten sie Marktanteile von 48,3% und 45,0%. Zusammen mit der Halbzeit-“Tagesschau” um 20.50 Uhr (10,08 Mio. / 35,2%) ergibt sich so das Spitzentrio des TV-Dienstags. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab es den besseren Marktanteil in der Prime Time: Kolumbien-England schalteten hier 4,40 Mio. (48,4%) ein. Für das Nachmittagsspiel zwischen Schweden und der Schweiz hatten 1,68 Mio. 14- bis 49-Jährige Zeit – 42,7%. Nach Ende der Übertragungen und Analysen lief es für das “WM Kwartira” noch sehr gut: 2,59 Mio. Leute bescherten der Show einen Marktanteil von 17,9% – der bisher zweitbeste Wert der Sendung.

2. Rosamunde Pilcher stärkster Prime-Time-Konkurrent des Ersten

Abseits des Fußballs lief es am Abend am besten für die Rosamunde-Pilcher-Wiederholung “Nebel über Schloss Kilrush”: Immerhin 3,25 Mio. sahen zu – beachtliche 11,4%. Die stärksten Privatsenderzahlen erreichte um 20.15 Uhr die RTL-Serie “Bones”, dafür reichten aber gerade mal 1,35 Mio. Zuschauer und 4,9%. Am späten Abend erreichte “Markus Lanz” noch starke Zahlen: 1,33 Mio. waren ab 23.50 Uhr noch dabei – 14,5%.

3. Privatsender auch im jungen Publikum meilenweit unter ihren Normalniveau

Nicht nur im Gesamtpublikum spielten die Privatsender in der Prime Time keine Rolle, auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es nicht. So erreichte RTL mit den beiden “Bones”-Folgen und 650.000 bzw. 680.000 jungen Zuschauern nur Marktanteile von 7,5% und 6,9%. ProSieben blieb mit den “Simpsons” zwischen 20.15 Uhr und 23 Uhr bei 4,2% und 5,5% hängen und Sat.1 kam mit “Der letzte Bulle” nicht über katastrophale 3,8% hinaus.

4. Vox besiegt mit “Hot oder Schrott” ProSieben und Sat.1, sixx punktet mit “Castle”

In der zweiten Privat-TV-Liga lief es auch nicht sonderlich gut, doch Vox erzielte immerhin bessere Marktanteile als ProSieben und Sat.1. 520.000 14- bis 49-Jährige entschieden sich dort um 20.15 Uhr für “Hot oder Schrott” – 5,6%. RTL II hingegen kam mit “Extrem schwer” nur auf 3,9%, kabel eins mit “Achtung Abzocke” auf 3,1%. Klar über dem Soll landete am Abend hingegen sixx: Zwei Folgen “Castle” liefen ab 20.15 Uhr bei 160.000 und 170.000 14- bis 49-Jährigen – 1,9% und 1,7%.

