trending: der abgeblasene Seehofer-Rücktritt, der rollende Neymar, Kommissar Dupin und die Höhlen-Rettung in Thailand

#trending // News & Themen Die Meldung, die am späten Montagabend wieder hinfällig war, dominierte am Montagmorgen noch die Social-Media-Diskussionen in Deutschland: der Rücktritt von Horst Seehofer als Bundesinnenminister und CSU-Chef. Der entpuppte sich schon in der Nacht auf Montag vor allem als Drohung statt als Tatsache. Sämtliche Online-Medien berichteten allerdings schon längst zumindest so, als sei die Wahrscheinlichkeit eines Seehofer-Rücktritts sehr hoch. Und landeten damit vom späten Sonntag an auf den ersten Plätzen der Social-Media-News-Charts. Ganz vorn: Spiegel Online mit “Asylstreit mit CDU: Seehofer will von allen Ämtern zurücktreten“: 68.100 Interaktionen bei Facebook und Twitter kamen zusammen – kein journalistischer Artikel aus dem deutschsprachigen Raum war in den jüngsten zweieinhalb Wochen erfolgreicher. Zeit Online erreichte mit “Asylstreit: Horst Seehofer tritt als Innenminister und CSU-Parteichef zurück” 21.100 Reaktionen, Spiegel Online mit dem später erschienenen Kommentar “Horst Seehofers Rücktrittsdrohung: Am Ende” 13.500, Bild mit “Asylstreit eskaliert – Seehofer bietet Rücktritt an” 12.400, usw.