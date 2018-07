Brasilien-Star Neymar Jr. wird mit Schauspieleinlage im Spiel gegen Mexiko zur Lachnummer im Netz

Von

Bereits im vergangenen Jahr absolvierte Neymar einen Kurzauftritt im Hollywood-Actionfilm “xXx 3 – the Return of Xander Cage”. Bei der aktuell laufenden Fußball-WM scheint er die Wandlung zum Schauspieler weiter fortsetzen zu wollen. Bühne für den 26-Jährigen war das gestrige Achtelfinalspiel gegen Mexiko. In der 71. Minute stieg der Mexikaner Miguel Layun dem am Boden liegenden Neymar, beabsichtig oder nicht, mit dem Fuß auf den Knöchel. Neymar wand sich darauf mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, als hätte Layun ihm gerade den Fuß gebrochen.

Eine Szenerie, die vor allem in den sozialen Netzwerken belustigte Reaktionen und Fotomontagen hervorrief.

When you touch Neymar pic.twitter.com/tgkJJPsev5 — Troll Football (@TrollFootball) July 2, 2018

Eine Szene, in der Neymar nach einem Foulspiel scheinbar unaufhörlich über den Rasen rollt, wurde so montiert, dass er eine wahre Odyssee durch verschiedene Orte durchrollt. Die Szene stammt zwar aus dem Gruppenspiel Brasiliens gegen die Schweiz, erlangte gestern aber nochmal ungeahnte Aktualität.

Auch Vergleiche zum Bundesinnenminister musste sich Neymar gefallen lassen – wer von den beiden damit wohl mehr gestraft ist…

Erst ganz viel Drama machen – und dann einfach zur Tagesordnung übergehen. Wer hätte gedacht, dass #Neymar und #seehofer etwas gemeinsam haben. #BRAMEX #Regierungskrise — Jakob Berndt (@jakobjonathanx) July 3, 2018

Nicht ganz so amüsiert zeigte sich Mexikos Nationaltrainer Trainer Juan Carlos Osorio, der nach der Partie mit Bezug auf Neymar von einer “Schande für den Fußball” sprach. Ähnlich verärgert zeigten sich auch einige Twitter-Nutzer.

#Neymar einfach nur widerlich. Ich hätte die rote Karte wegen unsportlichen Verhaltens gezeigt. — Sam (@8lWUKCORRXGqWt1) July 2, 2018

Die Nationalspieler aller Nationen haben eine gewisse Fallsucht. Aber was Brasilien, insbesondere #Neymar abzieht, ist unter aller Kanone und gehört bestraft. #BRAMEX — saali (@saali77) July 2, 2018

Bis jetzt war ich #Neymar gegenüber ja immer relativ neutral, aber allmählich wird er mir auch ekelhaft unsympathisch. Sowas hat einfach nichts mehr mit Fußball zu tun. #BRAMEX #WM2018 — Михаил® 🇩🇪🇷🇺⚽️ (@cowboy_official) July 2, 2018

Am Freitagabend trifft Brasilien im WM-Viertelfinale auf Belgien. Für Neymar eine potenzielle Bühne.

