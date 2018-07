“Bis zur letzten Minute kostenlos zurücktreten”: So macht sich Sixt über CSU-Chef Horst Seehofer lustig

Der Autovermieter Sixt kann eines besonders schnell und gut: aufmerksamkeitsstarke Anzeigen und Social-Media-Posts entwerfen. In der Vergangenheit hatten diese oft auch einen politischen Hintergrund. Dieses Mal im Visier: Horst Seehofers Wankelmütigkeit beim Zurücktreten. Auch andere Unternehmen gestalteten lustige Seehofer-Anzeigen.

Unentschlossen ist wohl genau das richtige Wort für Seehofers Hin und Her in den vergangenen Tagen. Er ließ die Presse warten, wollte zurücktreten, dann wieder nicht und am Ende einigte er sich doch mit Angela Merkel. Bei Twitter sorgte das natürlich für viel Zündstoff. Einige Unternehmen nahmen den unionsinternen Streit zum Anlass, virale Social Media Posts zu veröffentlichen. Allen voran der Autovermieter Sixt:

Noch jemand so unentschlossen wie Horst #Seehofer? 😉 pic.twitter.com/slnufJCVB0 — Sixt Deutschland (@SixtDE) July 2, 2018

Auch eBay mischt mit:

Erst sagen, dass man etwas will und dann plötzlich doch nicht mehr.

Auf eBay Kleinanzeigen kennt man die Seehofer-Taktik schon lange. #Seehofer #ebaykleinanzeigen — eBay Kleinanzeigen (@eBay_KA) July 2, 2018

Zum Jamaika-Aus gab es auch ein Sixt-Post

Auch die Kanzlerin wurde in der Vergangenheit schon von Sixt aufs Korn genommen. Zum Beispiel nach der gescheiterten Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen. Im Post waren damals Cem Özdemir, Christian Lindner, Angela Merkel und Horst Seehofer mit wenig begeisterten Mienen zu sehen. Auf dem Bild stand der Spruch „4 Wochen umsonst. So günstig ist nicht mal Sixt”.

