Negativ-Auszeichnung: Journalistenpreis “Verschlossene Auster” geht an AfD-Kommunalpolitiker

Die Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche hat mit ihrem Negativ-Preis "Verschlossene Auster" einen Kommunalpolitiker aus Baden-Württemberg bedacht. Harry Ebert, der Bürgermeister der Kleinstadt Burladingen auf der Schwäbischen Alb, erhalte die Auszeichnung für seinen selbstherrlichen und respektlosen Umgang mit der örtlichen Presse, heißt es in einer am Samstag in Hamburg verbreiteten Mitteilung der Journalistenvereinigung zum Abschluss ihres Jahrestreffens.