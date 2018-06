“Die Chefin” gewinnt den WM-freien Tag – 3,45 Mio. reichen bei Hochsommer-Wetter, bei 14-49 siegt “GZSZ” vor “Indy”

Ungewohntes Bild in den deutschen TV-Quoten-Charts: Zum ersten Mal seit über zwei Wochen dominiert nicht die Fußball-WM. Am ersten spielfreien Tag des Turniers nutzten die ZDF-Krimis die Gelegenheit: "Die Chefin" gewann den Freitag vor "Letzte Spur Berlin". Die Unter-50-Jährigen sahen am häufigsten "GZSZ", in der Prime Time "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels"

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Freitag wissen müssen:

1. ZDF-Krimis gewinnen den Tag

3,45 Mio. Zuschauer reichten am Freitag also für Platz 1 der Quoten-Charts. Das Hochsommer-Wetter in weiten Teilen Deutschlands sorgte dafür, dass Millionen am Abend noch an der frischen Luft waren. Platz 2 geht mit der “Letzten Spur Berlin” ebenfalls an einen ZDF-Krimi, 3,37 Mio. sahen zu. Die Marktanteile der beiden Serien lagen bei guten 15,0% und 14,1%. Während auch das “heute journal” mit 2,85 Mio. und 12,5% noch ordentliche Quoten einfuhr, stürzte das ZDF danach ab. Statt Traumquoten für die “heute-show”, die leider schon in der Sommerpause weilt, gab es nur 1,39 Mio. und 7,2% für “Professor T.”.

2. “Tagesschau” und ARD-Komödie führen das Verfolgerfeld an, stärkstes Programm der Privaten in der Prime Time nur mit 2 Mio. Sehern

Hinter dem ZDF-Duo folgt in den Freitags-Charts ein ARD-Duo: Die 20-Uhr-“Tagesschau” schalteten im Ersten 3,16 Mio. Menschen (14,8%) ein, die Komödie “Drei Väter sind besser als keiner” danach 3,05 Mio. (13,0%). Gute Zahlen. Insgesamt finden sich auf den ersten 13 Plätzen der Tages-Tabelle ausschließlich Sendungen vom Ersten und dem ZDF. Erstes privates Programm ist “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” mit 2,26 Mio. Fans und 11,2%. In der Prime Time genügten RTLs “100 kuriosesten Storys aus der Tierwelt” genau 2,00 Mio. Seher und 8,8% für den Spitzenplatz. “Indiana Jones und das Königreich

3. “Indy” gewinnt die Prime Time bei den Unter-50-Jährigen, “Luke!”-Wiederholung über dem Soll

Bei den 14- bis 49-Jährigen können nach zwei Wochen der Trostlosigkeit alle drei großen Privatsender zufrieden mit ihrer Prime-Time-Performance sein. Am besten lief es für “Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels” bei ProSieben: 990.000 14- bis 49-Jährige reichten für den Prime-Time-Sieg und starke 14,8%. RTL folgt mit “Die 100 kuriosesten Storys aus der Tierwelt” und 820.000 bzw. 12,3% dahinter, Sat.1 erreichte mit “Luke! Die 90er und ich” immerhin 690.000 14- bis 49-Jährige und 10,5%. Den Tagessieg schnappte sich aber “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”: Mit genau 1,00 Mio. und damit der einzigen siebenstelligen Zahl des Tages erreichte die RTL-Soap am Vorabend 18,6%.

4. RTL II stark mit “Transporter 3”, Vox schwach mit “Law & Order: SVU”

In der zweiten Privat-TV-Liga stach RTL II eindeutig aus der Masse heraus. Schon am Vorabend mit 11,2% für “Köln 50667” und 12,7% für “Berlin – Tag & Nacht”, aber auch in der Prime Time. Dort sahen noch 540.000 14- bis 49-Jährige “Transporter 3”, der Marktanteil lag bei tollen 8,1%: Konkurrent Vox hingegen spult am Freitagabend weiter seine “Law & Order: Special Victims Unit”-Wiederholungen ab und hat damit längst keinen Erfolg mehr. 330.000 bis 360.000 junge Menschen sahen von 20.15 Uhr bis 23.10 Uhr zu – blasse 4,7% bis 5,6%. kabel eins startete mit miesen 3,0% udn 3,6% für “Navy CIS: L.A.” und “Navy CIS: New Orleans” in den Abend, um 22.15 Uhr gab es 4,8% für “Navy CIS” und erst nach Ende der Prime Time, also nach 23 Uhr, richtig gute 7,8% und 9,5% für weitere “Navy CIS”-Episoden.

5. Außerdem erfolgreich: Krimis bei zdf_neo und im BR, Schlager bei mdr und rbb, Romanze bei 3sat

Zu den Gewinnern des Freitagabends zählt auch wieder eine Krimi-Reihe bei zdf_neo: 950.000 und 800.000 sahen ab 20.15 Uhr die beiden “Lewis”-90-Minüter, die Marktanteile kletterten damit auf starke 4,1% und 3,7%. Das BR Fernsehen punktete ebenfalls mit Krimis: Zwei “Hubert und Staller”-Folgen erreichten 900.000 und 950.000 Seher, sowie Marktanteile von 3,9% und 4,0%. Auf ähnlichem Niveau landeten “Die Schlager des Monats” im mdr Fernsehen: 940.000 interessierten sich – 4,0%. “Die Schlagernacht 2018 in der Berliner Waldbühne” im rbb Fernsehen zogen 760.000 (3,3%) vor. Und: 3sat sprang mit der Romanze “Love Is All You Need” auf 710.000 Zuschauer und starke 3,0%.

