#trending // FIFA WM 2018

Auch nach dem Ausscheiden des deutschen Teams geht die WM natürlich weiter – am Donnerstag beispielsweise mit dem Match England – Belgien. Das Spiel an sich, in dem die beiden Trainer teilweise ihre zweiten Mannschaften antreten ließen, weil es nicht mehr um viel ging, war dabei nicht der große Social-Media-Bringer. Eine Szene allerdings wurde zum viralen Hit. Nach dem 1:0 für die Belgier durch Adnan Januzaj wollte Stürmer Michy Batshuayi jubelnd den Ball nochmal ins Tor schießen. Problem: Er traf den Pfosten und von dort prallte er direkt an seinen Kopf. Eine kuriose Szene, die allein im Ersten öfter gezeigt wurden als die eigentlichen Highlights des Spiels.

Batshuayi, in der vergangenen Saison von Chelsea an Borussia Dortmund ausgeliehen, machte aber das Beste aus der Situation und nahm sich auf Twitter selbst auf den Arm. Direkt nach dem Spiel twitterte er: “Ahahha I knew I would be f*cked the minute I come to my mentions – why am I so stupid bro – shit hurts” Übersetzt etwa: Er wusste nach dieser Szene, dass halb Twitter sich über ihn lustig machen würde. Sein Tweet erreichte bis Mitternacht schon 300.000 Likes und Retweets. Ein weiterer mit einer Anspielung auf den Videospiel-Hype “Fortnite” und einem Video der Szene, das wegen Urheberrechtsproblemen aber später gelöscht wurde, sammelte direkt danach weitere 260.000 Interaktionen ein.