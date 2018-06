trending: das deutsche WM-Aus, brasilianische Schadenfreude, die CSU als Problem für Bayern und Alexandria Ocasio-Cortez

Zwei Themen bewegten die USA am Donnerstag. Zum einen der Supreme-Court-Richter Anthony Kennedy, der in den Ruhestand gehen will und damit den Weg für Donald Trump frei macht, einen weiteren obersten Richter zu ernennen und den Supreme Court auf viele Jahre hinaus in seine Richtung zu drehen. CNN sammelte mit der Story 275.000 Interaktionen bei Facebook und Twitter ein, die New York Times 240.000 und CNBC 138.000.

Zweites Top-Thema war Alexandria Ocasio-Cortez. Die 28-Jährige gewann bei den Vorwahlen der Demokraten für den New Yorker Sitz im Repräsentantenhaus gegen den hohen Favoriten Joseph Crowley, der dort seit fast 20 Jahren als Abgeordneter wirkt. Diese Zeit wird nun enden und Alexandra Ocasio-Cortez könnte nach den Wahlen im Herbst das jüngste Parlamentsmitglied werden. Eine wichtige Rolle in ihrem erfolgreichen Wahlkampf spielten die sozialen Netzwerke – u.a. wurde ein Video extrem verbreitet, allein auf Twitter inzwischen über 2,5 Millionen mal abgerufen. Die ganze Story erzählt die New York Times, die damit über 170.000 Interaktionen einsammelte.

It's time for a New York that works for all of us.

On June 26th, we can make it happen – but only if we have the #CourageToChange.

It's time to get to work. Please retweet this video and sign up to knock doors + more at https://t.co/kacKFI9RtI to bring our movement to Congress. pic.twitter.com/aqKMjovEjZ

— Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) May 30, 2018