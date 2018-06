“Das ist der Gipfel”: Fußball meets Politik – das kongeniale Doppelpass-Cover der taz zum WM-Aus

Mit ihrer heutigen Titelseite gelingt der taz wohl so etwas wie die Cover-Entsprechung eines perfekten Fußball-Spielzuges. Diese erste Seite kann sich wohl selbst so manch eine Agentur ins Büro hängen, so gut ist sie. Die Berliner verbinden in einem Text die beiden großen Themen des Tages: den EU-Gipfel und das Ausscheiden der DFB-Elf in der Vorrunde der WM in Russland.