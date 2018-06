Asylstreit zwischen CDU und CSU: Anne Will unterbricht Sommerpause für Talk mit Markus Söder

Der Konflikt zwischen CDU und CSU um mögliche Zurückweisungen von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen schwelt weiter und die Parteien ringen um eine Lösung. Am Donnerstag startet der EU-Gipfel, der sich maßgeblich um dieses Thema drehen soll. ARD-Polittalkerin Anne Will unterbricht eigens dafür ihre Sommerpause und interviewt am Sonntag Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder.