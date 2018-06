WM-Aus als Gruppenletzter! Deutschlands 0:2-Blamage gegen Südkorea schockt das Social Web

Das Unvorstellbare ist wahr geworden: Erstmals in der Geschichte des deutschen Fußballs ist die DFB-Elf in der Vorrunde ausgeschieden. Und das mit Pauken und Trompeten: Nach einer uninspirierten und über weite Strecken kopflosen Vorstellung hat die Fußballnationalmannschaft sensationell ihr letztes Gruppenspiel gegen Südkorea mit 0:2 verloren – und ist damit Gruppenletzter. So schlecht schnitt eine DFB-Elf bei einer WM noch nie ab. Entsprechend schockiert reagieren Twitter-Nutzer.

Von

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 27, 2018

Da spielste gegen Mexiko, Schweden und Südkorea in einer Gruppe und wirst Gruppenletzter. Sachen gibt’s 🤷‍♂️😂😂 #KORGER — Manuel W (@Manuel_WiII) June 27, 2018

Gruppenletzter in einer Gruppe mit Mexiko, Schweden und Südkorea.

Was für eine Blamage. Und die ist auch noch hochverdient. — Felix Leidecker🇩🇪🇮🇱 (@FelixLeidecker) June 27, 2018

Deutschland hat das ganze Turnier ziemlich HSV gespielt.#KORGER — twexter ℹ (@_twxtr) June 27, 2018

beliebte “goodbye deutschland“ episoden pic.twitter.com/jXpm9Vr4uh — extrem bela migovic fan 🇰🇷 (@durschtig) June 27, 2018

deutschland wm 2018 trikot zu verkaufen. nur drei mal getragen. halber preis. — philipp jessen (@jessenphil) June 27, 2018

Als Gruppenletzter. Matthäus und Basler hatten also doch Recht! #KORGER — Max-Jacob Ost (@GNetzer) June 27, 2018

gruppenletzter. uns steht nun eine welle voller unverhältnismäßiger schimpfereien und schlechter gags bevor. lieber kein internet die nächsten tage. #KORGER — Herm (@hermsfarm) June 27, 2018

Gruppenletzter.. War schon eine wirklich lächerlich schlechte WM dieses Jahr. Weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll.. #WM2018 #GERKOR pic.twitter.com/V7E6O30Xi4 — Felix von der Laden (@FelixLaden) June 27, 2018

Können wir uns jetzt kurz mit den wichtigen Fragen des heutigen Tages beschäftigen? Werden alle WM-Süßigkeiten jetzt wohl um 50% reduziert, wie nach Weihnachten und Ostern? #KORGER — Niels Glauber (@NielsGlauber) June 27, 2018

Ich hab keinen lustigen Spruch, ich find‘s sehr schade. Denkt denn gar keiner an die Kinder? #KORGER — Johnny Haeusler (@spreeblick) June 27, 2018

Betrachten wir das Positive: Die hässlichen Trikots können nun ganz unten in der Mottenkiste verschwinden. #KORGER — Karina Olivia (@kcaillas) June 27, 2018

Nich schlimm weil konnte eh nich Autokorso darf mit mein Diesel nicht in Hamburger City olé Schland lol#KORGER — Jens Clasen (@jenshealthde) June 27, 2018

Anzeige

Wenn die Nationalmannschaft auseinander fällt, bleibt dann jetzt dafür die Regierung? — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) June 27, 2018

Bin traurig… So schnell kann es gehen. Vom Weltmeister zum Vorrundenaus… #WM2018 — Dorothee Bär (@DoroBaer) June 27, 2018

Willkommen im Leben des Sportlers/Sport! Gestern noch Weltmeister,heute Gruppenletzter hinter 🇸🇪 🇲🇽 und Südkorea 🇰🇷…hinfallen muss jeder einmal aber aufstehen ist Pflicht!!! Weiter geht’s #Deutschland 🇩🇪 — DIE ZEIT (@DIEZEIT) June 27, 2018

Nicht unsere WM – ist das traurig! Es kommen auch wieder Turniere, bei denen wir jubeln werden. #KORGER @DFB_Team — Steffen Seibert (@RegSprecher) June 27, 2018

Kopf hoch! Zur nächsten WM tritt Deutschland mit Italien, Frankreich, Portugal, Holland, Polen, Dänemark, Schweden, Kroatien und Spanien als Teil einer gemeinsamen europäischen Mannschaft an und wird ab dann jedes Mal Weltmeister! 🇪🇺 — Jan Böhmermann 🤨🇪🇺 (@janboehm) June 27, 2018

What’s the German word for Schadenfreude? — Pundamentalism (@Pundamentalism) June 27, 2018

Bloody hell. That’s the quickest German exit from Russian soil since 1945. #KORGER #WorldCup — Prince Charles (@Charles_HRH) June 27, 2018

1998 🇫🇷 Win the World Cup

2002 🇫🇷 Exit the first round 2006 🇮🇹 Win the World Cup

2010 🇮🇹 Exit the first round 2010 🇪🇸 Win the World Cup

2014 🇪🇸 Exit the first round 2014 🇩🇪 Win the World Cup

2018 🇩🇪 Exit the first round#KORGER #WorldCup — Sir Maven 🇺🇬 (@maven_rouje) June 27, 2018

Wenn du in der Halbzeit noch eben was schweißen musst. #KORGER pic.twitter.com/8nGWjATghu — DNSL VRNDNZG (@Dansel94) June 27, 2018

Deutschland scheidet aus und als erstes zeigt das ZDF die Götze-Werbung. Episch! 😂😂#KORGER — Malte Dürr (@DerMalteDuerr) June 27, 2018

Werbung mit Statement ist, jetzt den Samsung-Spot mit Götze als ersten Werbespot nach #KORGER rauszuhauen. — ~ harter Mario Gomez fan ~ (@Leo_Kuntscher) June 27, 2018

Seit die AfD im Bundestag sitzt, ist die deutsche Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften immer in der Vorrunde ausgeschieden. — Jörgen Camrath (@uniwave) June 27, 2018

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.