Endlich einer, der schonungslos Klartext redet: Warum Mats Hummels trotz Vorrunden-Aus unser Held der WM ist

Interviews mit Fußballprofis direkt nach Spielende stehen im Verruf, außer Plattitüden und kruden Ausreden wenig Erkenntnisförderndes aus den Kickern herauszuholen. Die Auftritte von Mats Hummels im Anschluss an die peinlichen Niederlagen in der WM-Vorrunde sind eine Ausnahme – und was für eine! Schonungslos und druckreif rechnete der Verteidiger mit eigenen Schwächen und denen des Löw-Teams ab.

Schon nach dem 0:1 im ersten Gruppenspiel gegen Mexiko hatte Hummels in einer Offenheit Kritik geübt, die man von den rhetorisch weichgespülten Nationalspielern nicht kennt. So prangerte er die fehlende Harmonie und Einsatzbereitschaft in der Mannschaft an, für die das WM-Turnier in Russland doch zu den Höhepunkten der Spielerkarrieren zählen müsste. „Wenn sieben oder acht Mann offensiv spielen, dann ist klar, dass die offensive Wucht größer ist als die defensive Stabilität“, monierte Hummels und machte deutlich, dass sich vor allem die Innenverteidiger von den Kollegen weiter vorn im Stich gelassen fühlten.

Mit seiner Aussage in Anspielung auf die blamable letzte Vorbereitungspartie („Wir haben wie gegen Saudi-Arabien gespielt, nur gegen einen besseren Gegner“) gab sich Hummels geradezu sarkastisch und fügte hinzu: „Ich verstehe nicht so ganz, warum wir so gespielt haben, obwohl wir gegen Saudi-Arabien schon einen Schuss vor den Bug bekommen haben.“ Leider versemmelte ARD-Reporter Gerhard Delling die Steilvorlage in Sachen Offenheit und ließ den seltenen TV-Moment unkommentiert stehen. Der anschließende Rüffel der DFB-Oberen für Hummels, solche Angelegenheiten doch künftig bitte ausschließlich intern anzusprechen, folgte angesichts der strengen Regularien des Verbands auf dem Fuße.

Doch Hummels ließ sich dadurch nicht verbiegen. Seine Statements unmittelbar nach Abpfiff des letzten Vorrundenspiels gegen Südkorea, mit denen er sich zum blamablen 0:2 und dem Ausscheiden des Titelverteidigers äußerte, bieten Stoff für journalistische Lehrbücher – auch weil der ZDF-Mann Boris Büchler am Spielfeldrand im Gegensatz zu Delling gezielt nachfragte und den Zuschauern somit einen Einblick ins Innenleben des gescheiterten Teams ermöglichte. Hier das Video vom Spielfeldrand:

Die Welt hat die Aussage des Nationalspielers im Liveticker dokumentiert:

Das ist ganz schwierig in Worte zu fassen. Wir haben bis zum Schluss daran geglaubt. Wir haben den Ball heute nicht ins Tor geberacht. Wir hatten genug Gelegenheiten. Ich muss in der 86. Minute das Tor machen. Ich glaube gegen Mexiko war es offensichtlich. Man sieht ja bei der WM, dass keine Mannschaft leicht durchkommt. Wir haben einige Punkte, an denen wir ansetzen müssen. Welche Punkte das sind, werde ich nicht mehr öffentlich sagen. Das letzte überzeugende Spiel, das wir abgeliefert haben, war im Herbst 2017. Das ist lange her. Das ist heute ein ganz, ganz bitterer Abend für uns und alle deutschen Fußballfans.

Klartext statt Drumrumreden und Beschönigen: Mit seiner Offenheit und Selbstkritik zeigte Hummels Größe – und bleibt so als tragischer Held einer für sein Land verkorksten WM im Gedächtnis. Mit etwas mehr Distanz zum Spiel gab auch Torwart Manuel Neuer dem ZDF ein Interview, in dem er bekannte, seine Mannschaft hätte “es auch einfach nicht verdient gehabt”, weiter zu kommen. Hier die vernichtende Drei-Minuten-Analyse des Kapitäns der Nationalelf, deren Fazit lautet: “Es war einfach erbärmlich.”

