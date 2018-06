Der Stinkefinger Gottes: Maradonas bizarrer Total-Absturz live im TV beim WM-Spiel Argentinien gegen Nigeria

Von

Die große Maradona-Show auf der Tribüne dürfte diesmal niemanden mehr überrascht haben. Denn bereits bei den ersten Gruppenspielen gegen Island und Kroatien hätte eine eigene Maradona-Cam gelohnt.

Sein Auftritt bei der Partie Argentien-Nigeria toppte natürlich alles. Er zeigte sich in prophetischer Heiligenpose.

Er zeigte sich schlafend.

Er zeigte sich kurz vor dem Absturz, der nur von ein paar haltenden Freunden verhinderten werden konnte.

Find someone who holds you in situations like the guy is holding Maradona.. pic.twitter.com/FnuDNvMzsD

Basically my entire life stages in one frame 😂😂😂😂 #MemeAlert #WorldCup #NGAARG #Maradona pic.twitter.com/frSImA3Tkw

Und vor allem zeigte er nach dem entscheidenden Tor zum 2:1 gegen Nigeria der ganzen Welt auch noch den doppelten Stinkefinger. So unnötig und deplatziert die Geste auch immer war, entbehrte es nicht einer gewissen Komik, in welcher Hektik die Bildregie der Fifa vom einst genialen Spielmacher wegschnitt.

This one is better pic.twitter.com/HQtaQzZX8x

Maradona is the best. pic.twitter.com/bFgTOUW33l

In Anbetracht der Maradona-Show kommentierte der Bild-Sportchef Matthias Brüggelmann schockiert: “Diego ist krank. Und seine Berater, Freunde oder wie auch immer sich diese Gestalten in seinem Umfeld nennen, sollten sich schämen, diesen tragischen Auftritt nicht verhindert zu haben.”

Die Bild hob den Weltmeister von 1986 sogar auf ihre heutige Titelseite. Zeile: “Bitterer Absturz live im TV”.

Das Drama des gestrigen Abends endete dann im VIP-Bereich mit einem Einsatz der Notärzte. Später gab Maradona via Instagram allerdings Entwarnung: “Ich möchte euch sagen, dass es mir gut geht”, schrieb er bei Instagram.

Dear Maradona!

For my generation you are the King of Football!

Like Elvis was the King of Rock’n’Roll

Please don’t end up like Elvis! pic.twitter.com/SsueWeuPui

— Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) June 27, 2018