Wenn es um den türkischen Präsidenten Erdogan geht, wird Cem Özdemir von den Grünen immer besonders emotional. Mit zwei Tweets zur Wahl in der Türkei setzte er sich am Sonntag und Montag in Sachen Likes und Retweets vor alle anderen deutschen Politiker auf Twitter. Besonders erfolgreich war sein Kommentar zu den Autokorsos in deutschen Großstädten: “Seien wir ehrlich zu uns: Die feiernden deutsch-türkischen #Erdogan Anhänger feiern nicht nur ihren Alleinherrscher, sondern drücken damit zugleich ihre Ablehnung unserer liberalen Demokratie aus. Wie die AfD eben. Muss uns beschäftigen.”

Die Autokorsos – oder “Autokratenkorsos” wie sie einige Twitter-Nutzer nannten – waren der Hauptaspekt in den deutschen Diskussionen zur türkischen Wahl. Das Ergebnis hatte man hierzulande offenbar schon so erwartet, also konzentrierte man sich auf die Mitbürger mit türkischen Wurzeln. Kritik gab es dabei nicht nur von Özdemir, sondern auch aus ganz anderen politischen Richtungen. So postete Alice Weidel auf Facebook u.a. “Rund 65% der in Deutschland lebenden Türken wählten Erdogan, das Ergebnis der gestrigen Wahl wurde von seinen türkischen Anhängern mit Allahu-Akbar-Rufen und Autokorsos in verschiedenen deutschen Städten gefeiert. Das ist auch der unrühmliche Verdienst von Kanzlerin Angela Merkel, die Erdogan in seinem Machtrausch stets unterstützt hat.”

Neben dem von der AfD gewohnten Merkel-Bashing brachte Weidel hier auch noch eine mindestens irreführende Behauptung unter: die 65% der in Deutschland lebenden Türken, die Erdogan gewählt haben sollen, sind nämlich falsch. Wie u.a. der faktenfinder der Tagesschau aufschlüsselte, haben weniger als 500.000 der 2,8 Millionen Menschen mit türkischem Pass oder türkischen Wurzeln Erdogan gewählt. Aber “65% der in Deutschland lebenden wahlberechtigten Türken, die überhaupt gewählt haben, wählten Erdogan” klingt dann eben nicht mehr so schön plakativ.