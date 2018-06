Nach Provokationen beim Schweden-Spiel: DFB erteilt TV-Medien-Koordinator Stadionverbot

Nach dem Siegtor von Toni Kroos beim Spiel Deutschland vs. Schweden hatten zwei offizielle DFB-Mitarbeiter mit offensiven Jubel-Gesten in Richtung schwedische Bank provoziert. Die Fifa ermittelt in der Sache. Der DFB zieht nun weitere Konsequenzen. Die beiden Funktionäre erhielten Stadion-Innenraum-Verbot. Einer der beiden ist Uli Voigt, der die Zusammenarbeit mit den TV-Sendern koordiniert.

Von

Der andere betroffene Funktionär ist Georg Behlau, Büroleiter der Nationalmannschaft. Die Entscheidung habe der Verband in gemeinsamer Absprache mit den beiden Betroffenen getroffen, um “ein deutliches Zeichen der Einsicht” für deren unsportliches Verhalten zu setzen – unabhängig von einer Entscheidung der Fifa-Disziplinarkommission, die noch aussteht.

Der DFB äußerte sich auch in einer Stellungnahme zu dem Vorfall: “Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art”. Teammanager Oliver Bierhoff sagte in der ARD: “Das darf nicht passieren.”

Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art. Dafür haben wir uns beim schwedischen Trainer & seinem Team entschuldigt. Ursäkta! #GERSWE — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 23, 2018 Anzeige

Gerade Voigt müsste eigentlich über die mediale Wirkung solcher Bilder Bescheid wissen. Von 1986 bis 1999 war er bei Sat.1 Fußball- und Tennis-Reporter, später arbeitete er als Fußballchef von RTL. 2005 wechselte er zum DFB. Dort koordiniert er die Zusammenarbeit mit den TV-Sendern, organisiert Interviewanfragen und entwirft Konzepte für Spielerporträts.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.