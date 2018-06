Weil er das “N-Wort” mehrfach benutzte: Netflix feuert Kommunikationschef Jonathan Friedland

Von

Entlassen wurde Friedland von Netflix-CEO Reed Hastings. Der erklärte den Schritt in einer Mail, die der Hollywood Reporter öffentlich machte. Hastings stellt den Kontext, in dem Friedland den rassistischen Begriff benutzt haben soll, in seiner Mail ein wenig anders dar. Demnach soll Friedland das “N-Wort” zum ersten mal vor einigen Monaten bei einem PR-Meeting über sensible Sprache benutzt haben. “Mehrere Leute haben ihm hinterher gesagt, wie unangemessen und verletzend sein Gebrauch des N-Worts war und Jonathan entschuldigte sich bei jenen, die im Meeting waren. Wir hofften, dass dies ein schrecklicher Fehltritt war, der sich nie wiederholen würde”, schreibt Hastings.

I feel awful about the distress this lapse caused to people at a company I love and where I want everyone to feel included and appreciated. I feel honored to have built a brilliant and diverse global team and to have been part of our collective adventure.

— jonathan friedland (@jsf33) June 22, 2018