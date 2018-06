#trending // Politik

Der aufmerksamkeitsstärkste Politiker-Tweet des Wochenendes kam vom CDU-Mann Roderich Kiesewetter, sonst nicht in der ersten Reihe der Social-Media-Stars vertreten. Sein Tweet lautete “Schon irre, mich sprechen vor Spiel # GERSWE 2 CDU-Kollegen an, sagen offen, wenn ich weiter europafreundliche liberale Haltung wie # Merkel in Asyl-/ Migrationsfragen vertrete, würde prominenter CSUler bei der nächsten # BTW gegen mich kandidieren. Soweit lassen wir uns bringen!” Er sammelte 4.400 Likes und Retweets ein und ist ein exemplarisches Zeichen dafür, wie groß die Verunsicherung in der Union wegen der Grenz-Diskussion ist.

Interessant ist unterdessen das Social-Media-Comeback von Martin Schulz. Nach seinem Aus als SPD-Chef im Februar twitterte und facebookte Schulz erstmal zwei Monate gar nicht, dann sporadisch und seit einigen Tagen wieder sehr regelmäßig – passend zu seinen Auftritten bei “Maybrit Illner” und dem “literarischen Quartett”. Mit “Donald Trump ist ein echter Experte in Sachen Kriminalstatistik: Schweigegeld für Pornostars, illegale Russlandkontakte plus ein inhaftierter Wahlkampfmanager” gelang ihm vor einigen Tagen ein Tweet mit mehr als 5.000 Likes und Retweets – und auf Facebook belegt er mit seinen Posts der jüngsten sieben Tage sogar Rang 7 nach Interaktionen. Hinter drei AfD-Leuten, Angela Merkel, Sahra Wagenknecht und Markus Söder – aber vor allen anderen SPD-Politikern. Der abservierte Schulz ist also wieder der populärste SPD-Mann auf Facebook.