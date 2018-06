“Die Conners”: Nach der Absetzung geht “Roseanne” ohne Roseanne Barr und mit neuem Namen weiter

"Roseanne" ohne Roseanne: Nach einem rassistischen Tweet ihrer Hauptdarstellerin geht die beliebte Comedyserie ohne Roseanne Barr (65) und unter anderem Namen weiter. Der US-Sender ABC bestätigte am Donnerstag, dass er an einer Ablegerserie arbeite. Arbeitstitel: "Die Conners". Die zehn Folgen sollen noch in diesem Jahr in den USA ausgestrahlt werden.