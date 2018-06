Werde schwanger von WM-Spieler und bekomme lebenslang Wopper: Burger King stampft umstrittene Werbung ein

Von

Nach massiven Protesten entschied sich das US-Unternehmen , die Werbung zurückzuziehen. Davor hatte die Fast-Food-Kette die Kampagne noch verteidigt und erklärt, dass es darum ginge, die besten Fußballgene zu bekommen” und so den Erfolg für das russische Team für Generationen zu sichern.

Burger King Russia apologizes for offering women Whoppers for getting pregnant by World Cup players. https://t.co/AG77VyYi7n pic.twitter.com/dpCWF0nNMk

— Michael E (@MikeLovesSports) June 20, 2018