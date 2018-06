Marktanteil bei 33,6 Prozent: knapp zehn Millionen Zuschauer bei Russlands zweitem Sieg

Der zweite Sieg Russlands in der WM-Vorrunde stieß auch beim deutschen Fernsehpublikum auf hohes Interesse: 9,83 Millionen Zuschauer verfolgten am Dienstagabend ab 20 Uhr im ZDF, wie die Russen Ägypten mit 3:1 bezwangen und damit so gut wie sicher im Achtelfinale stehen. Der Marktanteil betrug 33,6 Prozent.