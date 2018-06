“You can win if you want“: Auch Dieter Bohlen entdeckt Instagram – und gewinnt 100.000 Follower in 24 Stunden

Der Sommerbeginn steht unmittelbar bevor – und mit ihm jene Zeit des Jahres, in der die Prominenz der Welt beweisen will, dass ihr Urlaub so gut verläuft wie kein anderer. Die Ideale Plattform dafür: natürlich Instagram! Nachdem so ziemlich jeder erdenkliche Promi im Tagesrhythmus fleißig neue Fotos oder Storys auf Instagram postet, hat nun auch noch Dieter Bohlen die Facebook-Tochter für sich entdeckt. Der Zuspruch ist bemerkenswert: Der "Pop-Titan" kann innerhalb von 24 Stunden 100.000 Fans einsammeln.