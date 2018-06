Neuer Twitter-Ärger: Donald Trump wirft Bundesregierung vor, Kriminalstatistik gefälscht zu haben

Von

Angela Merkel hat einen ungemütlichen Start in den Sommer: Auf den schwelenden Streit der Schwesterparteien CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik folgen nun Twitter-Attacken aus Washington.

Gestern stellte US-Präsident Trump auf dem 280-Zeichendienst die Behauptung auf, dass sich die Menschen wegen des Asylstreits gegen ihre “ohnehin schon schwache Regierung” wenden würden. Und mehr noch: Trump behauptete, die Kriminalität in Deutschland wäre wegen der Zuwanderung “deutlich angestiegen”.

Trump: Die Zahl der Straftaten hätten seit Beginn der Flüchtlingskrise um 10 Prozent zugelegt

Trumps These wurde im Social Web umgehend mit statistischen Fakten widerlegt: Tatsächlich befinden sich die registrierten Straftaten in Deutschland laut Bundeskriminalamt auf dem tiefsten Stand seit 1992.

Das will Trump jedoch nicht so stehen lassen. In einem neuen Tweet behauptet der US-Präsident nun, dass die Zahl der Straftaten um 10 Prozent seit Beginn der Flüchtlingskrise zugelegt hätten.

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2018

Mehr noch: Behörden wollten die Zahlen aber bewusst nicht nennen. In anderen Worten: Der US-Präsident wirft der Bundesregierung damit indirekt vor, die Kriminalstatistik gefälscht haben. Die Vorwürfe aus Washington sind ein neuer Tiefpunkt der seit dem G7-Gipfel in Kanada angespannten Beziehung zwischen US-Präsident Trump und Bundeskanzlerin Merkel.

Angela Merkel wies Trumps Behauptung unterdessen zurück. Die Kriminalstatistik spreche “für sich” und weise “leicht positive Entwicklungen”, erklärte die Bundeskanzlerin, die weiter von “ermutigenden Zahlen” sprach.

Merkel responds to Trump’s tweets on crime in Germany: “The Minister of the Interior has recently presented the crime statistics and they speak for themselves. You can see a slightly positive development, […] the numbers are encouraging…” pic.twitter.com/qMzf7CIskZ — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) June 19, 2018

Twitter-Nutzer reagierten im Social Web umgehend auf Trumps neuen Twitter-Eklat:

Trump spreads fake numbers on crime in Germany for the second day in a row. There is no police statistic, no actual source that supports this claim. This is simply made up. Mindblowing. https://t.co/N0oMeLqMBO — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) June 19, 2018

Aha. Und selbst wenn die Lügen aus dem weißen Haus wahr wären, sind Deutschlands Großstädte noch Friedenscamps im Vergleich zu den urbanen Schlachtfeldern Amerikas… https://t.co/oXooYM7QV0 — Mathias Blumencron (@mtblumencron) June 19, 2018

Der US-Präsident gilt ja als echte Fachkraft der deutschen Kriminalstatistik… #Obachteristwach https://t.co/MovxmXqWWQ — Andreas Petzold (@andreaspetzold) June 19, 2018

Da wünscht man sich doch geradezu, auch Merkel würde Twitter nutzen und Trumps Lügen in genau dieser sachlichen Sprache gleich zerstören. https://t.co/n96SA9vOI6 — Oliver Pöttgen (@opoettgen) June 19, 2018

It sure looks like Donald Trump is trying to take down Angela Merkel: https://t.co/ig2NYGyP6E pic.twitter.com/tA84fOTmUX — Slate (@Slate) June 19, 2018

