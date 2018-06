Modellbaufirma Revell nimmt Nazi-Ufo “Haunebu 2” nach massiver Kritik aus dem Programm

Das Nazi-Ufo "Haunebu II" ist eine Erfindung. Die so genannte "Reichsflugscheibe" gab es nie, wird aber in rechtsextremen Verschwörerkreisen immer mal wieder gerne debattiert. Erstaunlich, dass die Modellbaufirma Revell ein Modell des Nazi-Ufos bis vor kurzem im Sortiment hatte. Nach massiver Kritik wurde der Verkauf nun gestoppt.

Besonders problematisch: In der Produktbeschreibung und Bauanleitung des “Haunebu II”-Modells fehlte jeder Hinweis, dass es ein solches Fluggerät niemals gab. Stattdessen wir das Nazi-Ufo als “erstes weltraumfähiges Objekt der Welt” beschrieben, die Arbeiten an dem “Rundflugzeug” hätten 1934 begonnen, “flugfähige Exemplare der bis zu 6000 km/h schnellen Haunebu II” seien Mitte 1943 gestartet. Die Packung zeigt eine Zeichnung des Fluggeräts in der Luft, wie es andere Flugzeuge beschießt.

Internet-Nutzer, Historiker und der Kinderschutzbund beschwerten sich wegen des Modells. Bild.de zitiert Cordula Lasner-Tietze, Geschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbundes, die gegenüber NDR Info gesagt hat: “Als Kinderschutzbund lehnen wir grundsätzlich Spielzeug ab, das zu einer Ideologisierung führen kann.” Revell hat sich mittlerweile für das Modell und dessen Aufmachung entschuldigt. Die Kritik sei “absolut berechtigt”, sagte eine Sprecherin gegenüber Medien. Derzeit versuche die Firma zu klären, wie die “Reichsflugscheibe” überhaupt in die Modellbauproduktion gehen konnte.

Witzig sind hingegen die Amazon-Kundenrezensionen zur “Haunebu II”. Ein Nutzer schreibt: “Die Scheibe fliegt nicht weiter als zwei Meter am Stück, obwohl ich ihr während des Zusammenbaus aus “Mein Kampf“ vorgelesen habe. Auch anschließendes stundenlanges Vortragen des Textes in österrreichischer Originalmundart hat nur eine Verbesserung um wenige Kilometer gebracht. Bis ich so London erreiche, dauert es ewig. Bin sehr enttäuscht!” Bewertung: 1 Stern.

