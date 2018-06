#trending // Worldwide

“Border Separation” ist derzeit der große politische Aufreger der USA. Gemeint ist die Trennung von Kindern und Eltern, die in die USA einwandern wollen. An der Grenze zu Mexiko werden laut AP inzwischen rund 2.000 Kinder getrennt von ihren Eltern – zum Teil in Käfigen – fest gehalten. Der Grund für die Trennung von Kindern und Eltern: Abschreckung. Unfassbare Zustände für ein zivilisiertes demokratisches Land wie die USA.

Das Thema dominierte am Wochenende die Social-Media-News-Charts für englischsprachige Artikel. Einige der Artikel, die besonders viel Aufmerksamkeit in Form von Likes und Shares bekommen haben: CNNs “Cardinal Dolan: There is no Bible passage to justify family separation” mit 128.900 Interaktionen, “Trump Again Falsely Blames Democrats for His Separation Tactic” der New York Times mit 43.000 Reaktionen und

“Jeff Sessions’ church slams his use of the Bible to defend separating migrant families” von The Week mit 33.500. In Donald Trumps Partei wächst inzwischen offenbar auch die Zahl derjenigen, die die Familien-Trennungen kritisch sehen, schließlich stehen Wahlen an.