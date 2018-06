Anti-Merkel-Tweet: Donald Trump mischt sich in Asylstreit ein – und wird vom Netz eines Besseren belehrt

War das der Konter für Angela Merkels provokantes Instagram-Foto der vorvergangenen Woche? Fest steht: Donald Trump hat den schwelenden Streit der Schwesterparteien CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik auf Twitter für seine Zwecke genutzt. Trump twitterte, dass sich die Menschen wegen des Asylstreits gegen ihre "ohnehin schon schwache Regierung" wenden würden. Wie schon bei seinem legendären Tweet über angebliche Vorfälle in Schweden nimmt es Trump mit der Wahrheit nicht so genau und behauptet, die Kriminalität in Deutschland hätte zugenommen – das Netz kontert prompt.

Der Post hatte gesessen. Mit einem ikonischen Instagram-Foto brachte Angela Merkel vor rund einer Woche das Debakel des G7-Gipfels perfekt auf den Punkt. Der US-Präsident sah dabei in vielsagender Körpersprache nicht gut aus: Die Arme verschränkt, der Blick starr. Der Schnappschuss ging sofort viral und führte im Social Web als Mem sein Eigenleben.

Dass der unvorteilhafte Post bei Donald Trump wohl nicht gut angekommen ist, dürfte noch eine Untertreibung sein. Nun folgte die Social Media-Revanche: Der US-Präsident mischte sich – ungewöhnlich genug – über seinen bevorzugten Kommunikationskanal Twitter in den Richtungsstreit in der Asylpolitik der deutschen Regierung ein.

Der Zwist zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU war für Trump die willkommene Steilvorlage, um mit der Flüchtlingspolitik der Regierung Merkel abzurechnen – und das in markigen Worten.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018

“Die Menschen in Deutschland wenden sich gegen ihre Führung, weil die Migration die ohnehin schon dürftige Berliner Koalition erschüttert”, twitterte Trump.

We don’t want what is happening with immigration in Europe to happen with us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018

Zwei Minuten später legte Trump in einem weiteren Tweet nach und nutzte das Thema Asylpolitik für seine politischen Zwecke: “Wir wollen nicht, dass das, was mit der Immigration in Europa passiert ist, auch bei uns passiert”.

Allein: Trumps These, dass die Kriminalität in der Bundesrepublik wegen der Zuwanderung zugenommen hatte, wurde im Social Web sofort mit statistischen Fakten widerlegt – tatsächlich befinden sich die registrierten Straftaten in Deutschland auf dem tiefsten Stand seit 1992:

1. Crime in Germany hit a 30-year low in March

2. Merkel remains the most popular politician in Germany

3. AfD flat on pre-election polling; pro-immigration Greens up

4. Trump-lite strategy has seen CSU fall in polls

5. 2/3 Germans consider it “pure electioneering”

Otherwise: 👍 https://t.co/D1MEsKyLMC — Jeremy Cliffe (@JeremyCliffe) June 18, 2018

You're wrong again, Mr. President. Germany's crime rates are at their lowest since 1992. https://t.co/ooPzqLcKYU Wouldn't it be better to base your policies on reality? https://t.co/43n75UsSAQ — Nicholas Kristof (@NickKristof) June 18, 2018 Anzeige

Germany just recorded its lowest crime rate since 1992. Trump falsely claims “crime in Germany is way up.” He’s misleading the public… but I’d love to know… who is misleading him? https://t.co/u3XB8wco78 — Brian Stelter (@brianstelter) June 18, 2018

Trump tweeted that “crime in Germany is way up.” It’s actually at its lowest level since 1992. https://t.co/sgsng8p8g3 — Vox (@voxdotcom) June 18, 2018

Sanders is read the statistics about Germany having its lowest crime rate since 1992. Asked about Trump's tweet saying Germany crime is way up, she says, "I'm not aware of the report that you're referencing." It is the official German national crime report. — Daniel Dale (@ddale8) June 18, 2018

Press Sec. Sanders says she is unaware of report from German government contradicting Pres. Trump's claim that "crime in Germany is way up" due to migrant policies. https://t.co/lq2mxUH2Mh pic.twitter.com/nHX8XrAkfW — ABC News (@ABC) June 18, 2018

Why does Trump dislike Germany so much? Tentative answer: To him, the German Chancellor is basically Hillary and the German economy is basically China. Plus: Germans are not spending enough on their military. — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) June 18, 2018

Es ist nicht das erste Mal, dass Donald Trump in Europa eine steile These aufstellt. Im Februar 2017 hatte der neue US-Präsident wenige Wochen nach seiner Amtseinführung auf einer Kundgebung vor seinen Anhängern einen Vorfall in Schweden erfunden. Der Vorfall ging unter dem Hashtag #LastNightinSweden als Mem viral.

