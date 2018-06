trending: ein toter Hund, die Social-Media-Aktivitäten der WM-Spieler, CDU vs. CSU, “Fortnite” und nochmal Julen Lopetegui

#trending // FIFA WM 2018

In den vergangenen Tagen habe ich in Crowdtangle, meinem bevorzugten Analyse-Tool für Facebook-, Twitter- und Instagram-Posts, Listen mit allen Social-Media-Accounts der 736 WM-Spieler angelegt. Die von Crowdtangle selbst erstellten Listen waren zu fehlerhaft und ich traue meinen eigenen Daten-Recherchen ohnehin grundsätzlich mehr als fremden. Wie auch immer: Das, was bei der Recherche heraus kam, ist ziemlich spannend. So habe ich 1.435 Social-Media-Accounts identifiziert, also pro Spieler im Durchschnitt fast zwei. In die Wertung kamen dabei lediglich solche, die mit mindestens hoher Wahrscheinlichkeit offiziell sind. Fan-Seiten und -Accounts, die nicht vom Spieler selbst (oder seinem Management) befüllt werden, habe ich außen vor gelassen.

Das mit großem Abstand bevorzugte Netzwerk der Fußballer ist dabei Instagram: 583 der 736 Spieler, also fast 80%, haben ein Instagram-Account. Dahinter folgt nicht Facebook, sondern Twitter – mit 455 Accounts bzw. rund 62%. Facebook belegt abgeschlagen mit 397 Pages bzw. 54% den dritten Rang. Ein interessantes, recht bitteres Ergebnis für den Social-Media-Giganten.

Schaut man auf die 32 Teams, so liegen an der Spitze der Social-Media-Junkies vor allem vier Mannschaften: Mexikos Spieler befüllen 64 von 69 möglichen Accounts (23 Spieler mal drei Netzwerke = 69), dahinter folgen Frankreich mit 63, sowie Costa Rica und Belgien mit je 61. Deutschland liegt bei 56 Accounts. Auf Instagram ist die Schweiz am aktivsten – mit 23 von 23 möglichen postenden Spielern. 22 Instagram-Präsenzen gibt es im Kader von Peru, Deutschland und Mexiko. Die größten Twitterer kommen mit 22 Spielern aus Costa Rica und Mexiko. Facebook ist mit 22 Spielern ebenfalls in Costa Rica am beliebtesten, dahinter folgen Portugal und Frankreich mit je 21.

Die meisten Interaktionen mit seinen Posts sammelte in den jüngsten 30 Tagen in allen drei Netzwerken Cristiano Ronaldo ein. Auf 2 und 3 folgen bei Instagram Lionel Messi und Neymar, auf Twitter Mo Salah und Neymar, auf Facebook Mo Salah und Lionel Messi. Eine noch ausführlichere Analyse meiner Recherche-Ergebnisse mit noch mehr Zahlen der Teams und Rankings der nach Interaktionen und Pagelikes/Followern erfolgreichsten Kicker finden Sie im Laufe des Freitags auf MEEDIA.de.