“Zu viele Schläge gegen den Kopf bekommen”: Donald Trump pöbelt bei Twitter gegen Robert De Niro

Weiter schrieb Donald Trump, Robert De Niro habe wohl in seinen Filmen “zu viele Schläge von echten Boxern vor den Kopf bekommen”. Trump habe ihn in der vergangenen Nacht gesehen und sei überzeugt, der Schauspieler sei “punch drunk” (z Dt. etwa “Schlag-Betrunken”). In einem zweiten Tweet legte Trump noch einmal nach und schrieb, De Niro müsse realisieren, dass die “Wirtschaft besser als jemals zu vor sei” und schloss mit den Worten “Wach auf, Punchy!”.

…realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Juni 2018