“Glaubhafte Vorwürfe sexueller Belästigung und Machtmissbrauchs” – WDR kündigt Fernsehspielchef Henke

In den vergangenen Wochen hätten mehr als zehn Frauen dem WDR über sexuelle Belästigung und unangemessenes Verhalten durch den bisherigen Leiter des Programmbereichs Fernsehfilm, Kino und Serie berichtet, teils in Zusammenhang mit Machtmissbrauch. So der Sender in einer Mitteilung. Der WDR überprüfte die Schilderungen und hörte den Beschuldigten an. Henke wies die Vorwürfe zurück. Im Ergebnis hielt der WDR die von den Frauen geschilderten Vorfälle allerdings für schwerwiegend und glaubhaft.

Auch die Bestseller-Autorin Charlotte Roche war an die Öffentlichkeit gegangen und hatte erklärt, von Henke belästigt worden zu sein. Auch gegen andere Mitarbeiter des WDR gab es in jüngerer Vergangenheit Vorwürfe wegen sexueller Belästigung.

