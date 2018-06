600.000 Dollar statt 4.5 Millionen: Bauer muss Schauspielerin Rebel Wilson weniger Entschädigung zahlen

Von

Das Gericht reduzierte allerdings die zunächst verhängte Entschädigungssumme von 4,5 Millionen Dollar (etwa drei Millionen Euro) erheblich. Wilson war wegen Berichten in australischen Bauer-Zeitschriften wie OK» und Women’s Weekly» vor Gericht gezogen, wonach sie angeblich bei ihrem Alter und ihrer Herkunft geschummelt habe.

Die 38-Jährige ist durch Filme wie “Pitch Perfect” und “Brautalarm” bekannt. Sie behauptet, dass ihr deshalb Rollen in anderen großen Filmprojekten entgingen. In einem Tweet noch vor der Entscheidung des Berufungsgerichts erklärte sie, ihr sei es “nie ums Geld gegangen”.

What happens tomorrow is to do with the losers @bauermedia quibbling about how much they now have to pay me. While this case was never about the money for me, I do hope to receive as much as possible to give away to charities and to support the Australian film industry. 🐨

— Rebel Wilson (@RebelWilson) 13. Juni 2018