Netflix’ Content-Chef erklärt Serien-Erfolgsrezept: “30 Prozent Datenanalyse, 70 Prozent Bauchgefühl”

Die US-Medienbranche ist nach dem wegweisenden Urteil von Bundesrichter Richard Leon, nach dem Telekompionier AT&T Mediengigant Time Warner ohne weitere Auflagen übernehmen kann, in Aufruhr. Eine weitere Konsolidierung der Medienbranche mit neuen Übernahmen erscheint wahrscheinlich.

Das Ziel von neuen Akquisitionen, wie sie Disney mit der Übernahme von 21st Century anstrengt, ist immer das Gleiche: Den schier unaufhaltsamen Siegeszug des inzwischen wertvollsten Medienkonzerns der Welt zu stoppen – Netflix.

Doch der 20 Jahre alte Internetpionier scheint kaum zu stoppen. Tatsächlich werden die Ausmaße von Netflix’ Höhenflug immer atemberaubender: Das erste Börsenjahr 2018 ist nicht einmal zur Hälfte vorbei, und die Aktie des Streaming-Anbieters hat sich fast verdoppelt.

Einen gewissen Anteil daran hat heute die Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Die Wall Street-Institution hat Netflix’ Kursziel einen Tag nach dem Time Warner-Urteil mal eben von 390 auf 490 Dollar aufgestockt – und den Höhenflug der Netflix-Aktie damit weiter befeuert.

Goldman picked a good day to issue its $490 price target for $NFLX

— Eric Jackson (@ericjackson) June 13, 2018