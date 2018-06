“Wer wird Millionär?”-Promi-Special siegt bei Jung und Alt, RTL II geht mit “Es war einmal… auf Ibiza” unter

Kandidaten wie Dunya Hayali und Olli Dittrich haben dem "Wer wird Millionär?"-Promi-Special, das traditionell die Saion der Quizshow beschließt, wie gewohnt tolle Quoten beschert. 5,45 Mio. sahen am Montagabend zu, der Marktanteil lag bei 21,1%. Auch bei den 14- bis 49-.Jährigen gewann die Show den Tag - mit 1,70 Mio. und ebenfalls 21,1%. Miserable Quoten gab es hingegen für die Märchen-Neuinterpretation "Es war einmal.... auf Ibiza" bei RTL II.

Diese fünf Dinge müssen Sie über die Quoten vom Montag wissen:

1. “Wer wird Millionär?” siegt mit identischen Marktanteilen bei 3+ und 14-49

Jeweils 21,1% gab es also für das Promi-Special von “Wer wird Millionär?” im Gesamtpublikum und bei den 14- bis 49-Jährigen. In beiden Zuschauergruppen reichte das für die Marktführerschaft und den Tagessieg. Zum Vergleich: Das Promi-Special zum Ende der TV-Saison 2016/17 hatte Ende Mai 2017 zwar 22,2% im Gesamtpublikum, aber nur 18,6% bei den 14- bis 49-Jährigen geholt. Die Promi-Specials im November zum Spendenmarathon von RTL sind traditionell etwas weniger erfolgreich. Bei den 14- bis 49-Jährigen sind die 21,1% der zweitbeste Promi-Special-Marktanteil der vergangenen vier Jahre.

2. ZDF erfolgreich mit “Drachenjungfrau”

Schärfster Konkurrent von Günther Jauchs RTL-Quiz war am Montagabend der ZDF-Krimi “Drachenjungfrau”: 5,09 Mio. sahen die deutsche Premiere des österreichischen Films – starke 17,9%. Das Erste lockte mit der Doku “Pflege: Hilft denn keiner?” 2,41 Mio. Interessierte und erzielte damit blasse 8,6%, “Hart aber fair” blieb danach mit 2,74 Mio. und 9,8% ebenfalls unter der 10%-Marke. Andere Sender als die großen Drei erreichten am Montag mit keinem Programm 2 Mio. Zuschauer, Sat.1 landete mit “Navy CIS: L.A.” bei 1,86 Mio. und 6,7%.

3. ProSiebens “The Middle” erneut stark, “Late Night Berlin” verabschiedet sich gewohnt blass in die Sommerpause

Bei den 14- bis 49-Jährigen folgt hinter dem starken “Wer wird Millionär?” auf Platz 2 der Tages-Charts “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” – mit 1,52 Mio. jungen Zuschauern und 21,6%. Platz 3 und 4 gehen an ProSieben: Eine “The Big Bang Theory”-Wiederholung kam um 20.15 Uhr auf 1,03 Mio. und 12,5%, eine “The Middle”-Erstausstrahlung danach auf 1,04 Mio. und 11,6%. Damit sprang die Comedyserie zum zweiten Mal in Folge über die 11%-Marke, erreichte ihren besten Marktanteil seit acht Wochen. Die “Late Night Berlin” blieb hingegen erneut blass, verabschiedete sich von nur 380.000 14- bis 49-Jährigen (7,8%) in die Sommerpause. Bei Sat.1 erreichten die Krimiserien “Lethal Weapon” und “Navy CIS: L.A.” mit neuen Folgen recht unbefriedigende 7,8% und 7,6%.

4. RTL II geht mit “Es war einmal… auf Ibiza” unter, Vox punktet mit “Hubert & Matthias”-Finale

In der zweiten Privat-TV-Liga gab es einen enttäuschenden Abend für RTL II: Die schon 2016 produzierte Märchen-Neuinterpretation “Es war einmal… auf Ibiza” startete um 20.15 Uhr völlig enttäuschend. Nur 250.000 14- bis 49-Jährige sahen zu – miserable 2,8%. Deutlich besser lief es für Vox: “Goodbye Deutschland!” erreichte um 20.15 Uhr 7,1% und um 21.10 Uhr 8,2%, die C-Promi-Doku-Soap “Hubert & Matthias – Die Hochzeit” endete ab 22.10 Uhr mit 690.000 14- bis 49-Jährigen und erneut tollen 9,7%. – der zweitbeste Marktanteil der sechs Folgen. kabel eins landete mit “Passwort: Swordfish” und “Rumble in the Bronx” bei soliden 5,3% und 5,0%.

