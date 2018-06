Erfolgsstory Instagram: Facebooks Fotonetzwerk dürfte nächste Woche die Milliarden-Mitglieder-Marke verkünden

Von

Ende September vergangenen Jahres konnte Instagrams PR-Abteilung die letzte Erfolgsnachricht zur immer größeren Nutzerschaft vermelden: 800 Millionen Mitglieder nutzen Facebooks Foto-Tochter seinerzeit mindestens einmal im Monat.

Das soziale Foto-Netzwerk konnte damit sein Wachstums-Momentum halten: Ende April 2017 hatte Instagram den Zuwachs von 100 Millionen neuen Mitgliedern ebenfalls nach vier Monaten verkündet, nachdem die boomende Foto-App zuvor für den Meilenstein sechs Monate und dreimal in Folge ziemlich genau neun Monate gebraucht hatte.

Würde Instagram sein Wachstum im gleichen Tempo beibehalten, hätte Ende Mai 2018 der eigentliche Meilenstein folgen müssen: der Durchbruch durch die Milliarden-Grenze, die die anderen Facebook-Apps wie WhatsApp und der Messenger in vergangenem Jahr bereits geknackt haben.

Doch seit achteinhalb Monaten hat sich Instagrams Presseabteilung nicht mehr zu Nutzeranzahl geäußert. Einzig möglich Schlussfolgerung: Entweder Instagrams Wachstum hat sich dramatisch verlangsamt – was der Wall Street und Branchenpresse im nachlassenden Engagement aufgefallen wäre – oder Facebooks Foto-Netzwerk wollte sich für die nächste Verkündung für einen Meilenstein aufsparen.

Davon geht TechCrunch aus und prognostiziert, dass Instagram nächste Woche die Milliarden-Mitglieder-Marke verkündet. Wie Tech-Reporter Josh Constine berichtet, dürfte die Facebook-Tochter den Meilenstein am nächsten Mittwoch, den 20. Juni, vermelden.

Instagram should have 1 billion users now, judging by this growth trajectory. Announcing that at the June 20th long-form video launch could seduce content creators https://t.co/CiF5iADbQw pic.twitter.com/vzLq9kyr6d

— Josh Constine (@JoshConstine) 11. Juni 2018