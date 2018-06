Von-der-Lippe-Geburtstags-Show beschert dem Ersten fast 20%, “Schlag den Henssler” schwächer als zuletzt

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Samstag wissen müssen:

1. “Mensch Jürgen! von der Lippe wird 70” ein voller Erfolg bei Alt und Jung

4,44 Mio. Zuschauer bescherten der großen von-der-Lippe-Geburtstagsshow am Samstagabend also einen Marktanteil von 19,6% und damit den Tagessieg und die klare Marktführerschaft um 20.15 Uhr. Niemand kam auch nur annähernd an die 3-Stunden-Show heran. Und: Auch im jungen Publikum sahen viele zu: 860.000 14- bis 49-Jährige reichten an einem TV-Konsum-armen Abend für einen großartigen Marktanteil von 13,2% und den zweiten Platz der Tages-Charts.

2. “Kommissarin Heller” schärfste von-der-Lippe-Konkurrentin

Am nächsten kam der ARD-Show mit Jürgen von der Lippe der ZDF-Krimi “Kommissarin Heller”: 3,87 Mio. sahen dort zu, der Marktanteil lag bei 16,7%. Zwischen die beiden Kontrahenten schob sich aber noch die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten mit 4,37 Mio. Neugierigen und grandiosen 21,2%. Die Plätze 4 bis 6 der Tages-Charts gehen hingegen wiederum an das ZDF: “Der Kriminalist” schalteten um 21.45 Uhr 3,28 Mio. (14,2%) ein, “heute” um 19 Uhr 2,88 Mio. (19,1%) und das “heute journal” um 22.45 Uhr 2,55 Mio. (12,3%). Stärkstes Programm der Privaten war am Samstag “RTL aktuell” auf Rang 9 mit 2,26 Mio. Sehern und 16,0%, um 20.15 Uhr lag hier “Stirb langsam 4.0” von Sat.1 vorn: mit 1,99 Mio. Zuschauern und 8,6%.

3. RTL siegt bei 14-49 mit verbessertem “Nachsitzen!”, “Schlag den Henssler” schwächer als zuletzt

Wie gering der TV-Konsum insbesondere bei den jungen Menschen am Samstagabend war, zeigt auch die Tatsache, dass 880.000 14- bis 49-Jährige ausreichten, um den Tagessieg in dieser Altersgruppe zu erzielen. Erreicht hat die Zahl die RTL-Show “Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank”, die mit 13,6% einen klar besseren Marktanteil erreichte als vor einer Woche (11,5%). Dahinter folgen dann wie erwähnt die ARD-Show “Mensch Jürgen! von der Lippe wird 70” und die “Tagesschau”. ProSieben erzielte mit “Schlag den Henssler” und 700.000 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 11,7% – zwar über ProSieben-Normalniveau, aber klar schwächer als bei den bisherigen zwei Ausgaben der Show in diesem Jahr (12,1% und 13,0%). Über dem Sender-Durchschnitt landete auch Sat.1: mit “Stirb langsam 4.0” und 660.000 bzw. 10,1%.

4. RTL II dreht nach 23 Uhr mit “Panic Room” auf

Die drei Sender der zweiten Privat-TV-Liga hatten um 20.15 Uhr nicht viel zu melden: Bei Vox sahen nur 330.000 14- bis 49-Jährige (5,0%) “Hangover 2”, RTL II erreichte mit “Sleepers” 310.000 und 4,8%. Noch dahinter landete kabel eins mit zweimal “Hawaii Five-O” und Zahlen von 170.000 und 220.000, sowie 2,7% und 3,3%. Für RTL II ging es dafür aber nach 23 Uhr noch kräftig nach oben: 420.000 14- bis 49-Jährige sahen ab 23.05 Uhr David Finchers “Panic Room”, der Marktanteil lag bei fulminanten 9,5%.

5. n-tv knackt mit Formel-1-Qualifying die Mio.-Marke

Da das Formel-1-Qualifying wegen der Zeitverschiebung aus Kanada um 20 Uhr deutscher Zeit stattfand, scheute sich RTL, es zu übertragen und gab es an n-tv weiter. Dort freut man sich nun über Quoten, die auf dem vielfachen Normalniveau des Senders liegen. 1,09 Mio. Fans fanden den Weg zu n-tv, der Marktanteil lag bei 4,9%. Bei den 14- bis 49-Jährigen entsprachen 350.000 Zuschauer sogar 6,0% und einem Platz in der Tages-Top-20 – ein toller Erfolg für den Sender. Mit den 1,09 Mio. Formel-1-Fans war n-tv zudem der einzige Sender, der am Samstag abseits vom Ersten, dem ZDF, RTL, Sat.1 und ProSieben ein Millionenpublikum erreichte. Vox, RTL II und allen anderen gelang das nicht.

