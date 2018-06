G7-Gipfel: Angela Merkel postet ikonisches Instagram-Foto – und das Social Web hat das Mem des Jahres

Von

Wie zusammenfassen, was schwer in Worte zu bringen ist? Bundeskanzlerin Angela Merkel wählte dafür nach dem G7-Gipfel, der offener denn je die Dissonanzen zwischen den USA unter Präsident Trump und der westlichen Welt verdeutlichte, den Kunstgriff eines Fotos, das mehr sagte als 1000 Worte.

“Zweiter Tag des G7-Gipfels in Kanada: spontane Beratung am Rande der offiziellen Tagesordnung”, lautet die lapidare Bildunterunterschrift, die vor allem angesichts des für alle Seiten blamablen Endes des Gipfels an Symbolkraft gewinnt.

Über zwei Tage rangen die führenden Industrienationen der Welt um eine gemeinsame Linie, dann um eine Abschlusserklärung, die lange Zeit zu scheitern drohte. Genau das passierte dann nachträglich: Wenige Stunden nachdem Gastgeber Justin Trudeau sie verlesen hatte, kassierte US-Präsident Donald Trump die Beschlüsse mit wütenden Tweets wieder ein.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Was Angela Merkel offenkundig von dem politischen Theater hält, bringt ihr Instagram-Post subtil auf den Punkt. Zu sehen ist der US-Präsident in vielsagender Körpersprache: Die Arme verschränkt, der Blick starr. Keine Überraschung, dass der ikonische Schnappschuss sofort viral ging und im Social Web als Mem sein Eigenleben führte.

Das fasst den G7 Gipfel m.E. ganz gut zusammen….. pic.twitter.com/L3HCbXzRMP — Stefan Keuchel (@frischkopp) June 10, 2018

„Donald, zum LETZTEN Mal. Vladimir ist deshalb nicht hier, weil wir der G7-Gipfel sind. Wäre Vladimir noch dabei, wären wir immer noch der G8-Gipfel, weil 7 plus 1 was ist?“

„Ich will einen Cheeseburger.“

„Justin, sprich du mit ihm.“ pic.twitter.com/2K629Hsb2v — Lisa B. Punkt (@Lisa_BePunkt) June 9, 2018

„Donald, hast du die Klamotten vom Gauland?!“ pic.twitter.com/w2Zz8WZ8wN — Nicole Diekmann (@nicolediekmann) June 9, 2018

Anzeige

„Wir hatten vereinbart, dass jeder eine Kugel Stracciatella darf und nicht mehr!“ pic.twitter.com/7wLJ3xoIRq — Artur (@verkehrsdaten) June 9, 2018

“Ich sag dir jetzt mal was. Wenn du bis heute Punkt 19 Uhr nicht dein Zimmer aufgeräumt hast, gibt es drei Wochen Playstation-Verbot. Hast du mich verstanden?” pic.twitter.com/52pKwSKZjV — Selma Zoronjić (@schwelessio) June 9, 2018

Angela Merkel’s office has released this photo taken today at the G7, which tells you a lot about how things went. pic.twitter.com/IXX6K3ayys — David Mack (@davidmackau) June 9, 2018

I love that Angela Merkel posted this photo on her Instagram. She knows how to send a message. pic.twitter.com/zYNATIyRjk — Kathy Griffin (@kathygriffin) June 9, 2018

G7 summed up in one photo. pic.twitter.com/TLv1wr6xrW — Greg Hogben (@MyDaughtersArmy) June 9, 2018

baby go wah, want to go home !! https://t.co/CzKAqPXXgJ — christine teigen (@chrissyteigen) June 9, 2018

The woman leader of the free world telling Trump how it is. Awesome photo. https://t.co/Ru9P6Yitjy — Topher Spiro (@TopherSpiro) June 9, 2018

Anyone is having a better weekend than Angela Merkel right now. #G7Summit pic.twitter.com/K9QmWxHxaP — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) June 9, 2018

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.