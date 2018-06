#trending // Worldwide

Im Vorfeld des G7-Gipfels in Kanada kochen die Emotionen zwischen den Regierungschefs hoch – auch in den sozialen Medien. Ein großer Aufreger waren die Äußerungen von Donald Trump gegenüber seinem kanadischen Kollegen Justin Trudeau: Laut CNN soll er dem gegenüber im Zusammenhang mit der Diskussion um Zölle am Telefon gesagt haben: “Didn’t you guys burn down the White House?” Gemeint hat er einen Vorfall im Jahr 1812, als britische Soldaten aus der Kolonie, die später Kanada werden sollte, Washington angriffen.

Am Donnerstagabend setzte dann Emmanuel Macron einen spannenden Tweet ab: “The American President may not mind being isolated, but neither do we mind signing a 6 country agreement if need be. Because these 6 countries represent values, they represent an economic market which has the weight of history behind it and which is now a true international force” leitete er den Gipfel ein, der am Freitag beginnt. Ausgerechnet Trudeau und Macron also, die beiden, die ein gutes Verhältnis zu Trump gesucht hatten. Der Gipfel könnte spannend werden.