Software-Fehler: 14 Millionen Facebook-Nutzer posteten öffentlich, ohne es zu wollen

Es die Grundsatzfrage seit Tag eins der Facebook-Nutzung: Was ist öffentlich, was privat? Eigentlich sollte durch die Privatsphäre-Einstellungen alles geregelt sein: Symbole zeigen deutlich an, was öffentlich mit allen Mitgliedern des weltgrößten sozialen Netzwerks geteilt wird – und was nur mit Freunden bzw. mit ausgewählten Freunden.

Soweit die Theorie. Dass die Grenzen zwischen privat und öffentlich in der Praxis bei der Nutzung von Facebook indes schon mal verschwimmen können, hat im März erst der Datenskandal um Cambridge Analytica deutlich gemacht. Die Datenaffäre schien nach Mark Zuckerberg Entschuldgungsmarathon erfolgreich abgehakt, die Aktie notiert inzwischen so höher als vor dem Skandal.

Status Updates von 14 Millionen Facebook-Nutzern wurden ungewollt öffentlich

“Es ist unsere Verantwortung, Deine Informationen zu schützen. Wenn wir das nicht können, haben wir diese Verantwortung nicht verdient”, schrieb Mark Zuckerberg im März in einer ganzseitigen Anzeige. Nicht einmal zehn Wochen später könnten 14 Millionen Nutzer dem Facebook-Chef nun erneut vorhalten, dieser Verantwortung nicht gerecht worden zu sein.

Wie der US-Internetriese gestern selbst eingestand, wurden privat gepostete Status Updates von 14 Millionen Nutzern zwischen dem 18. und 22. Mai wegen eines Software-Fehlers tatsächlich öffentlich angezeigt. Es dauerte weitere fünf Tage, bis Facebook am 27. Mai die ursprünglichen Einstellungen der betroffenen Nutzer wieder herstellte.

“Wir entschuldigen uns für den Fehler”

Auf einen engen Freundeskreis begrenzte Status Updates, Fotos oder andere Posts von 14 Millionen Facebook-Mitgliedern können also über einen Zeitraum von zehn Tagen von potenziell 2,2 Milliarden Nutzern gesehen worden sein. Facebook benachrichtigte die betroffenen Nutzer inzwischen.

This is the alert Facebook is showing to 14 million users affected by its latest privacy screw-up pic.twitter.com/Az5kxM1Mfn — Matt Navarra (@MattNavarra) June 7, 2018

Facebooks Privatssphäre-Chef Erin Egan entschuldigte sich zudem einem Statement, das dem Techportal TechCrunch vorliegt, für den Fehler – wieder einmal.

