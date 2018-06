IVW-News-Top-50: watson mit 38,8%-Plus schon auf Platz 28, auch Funke, tz, Merkur und Tag24 mit dickem Zuwachs

Der Mai war ein Nachrichtenmonat mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen bei den Online-Anbietern. Während Marken wie Funke Medien NRW, tz, Merkur.de, Tag24 und watson.de um 20% und mehr wuchsen, verloren andere wie stern, RP Online und Handelsblatt mehr als 10%. Ganz vorn bleiben Bild, Spiegel Online und Focus Online mit kleinem Plus.

Insgesamt erreichten die rund 200 von MEEDIA als multithematische Nachrichten-Angebote klassifizierten Marken im Mai 1,82 Mrd. Visits aus Deutschland – ein Plus von 1,8% gegenüber dem April, aber weniger als in den noch stärkeren Monaten Januar und März. Die klare Nummer 1 bleibt Bild mit 346,0 Mio. Inlands-Visits und einem Mini-Plus von 0,1%. Da sich der Gesamtmarkt ja aber um 1,8% steigerte, verlor Bild bei den von MEEDIA für alle Nachrichtenangebote errechneten Marktanteilen.

Ohnehin gibt es in der Top Ten fast ausnahmslos Marktanteils-Verlierer, da sich neun von zehn Marken schlechter entwickelt haben als der Gesamtmarkt. Einzige Ausnahme: Spiegel Online mit einem Inlands-Visits-Plus von 2,8% und einem entsprechenden Marktanteils-Zuwachs von 0,11 Punkten. Am deutlichsten ging es in der Top Ten für den stern bergab – um 10,2%.

Auf den Rängen 11 bis 25 folgen einige große Gewinner, aber auch einige klare Verlierer: die Funke Medien NRW legten 19,9% zu, die tz und der Merkur aus München um 21,9% und 38,7%, Tag24 sogar 31,6%. Große Verlierer sind hingegen RP Online, das in seinem Relaunch-Monat 14,6% seiner Inlands-Visits einbüßte, sowie das Handelsblatt mit einem Rückgang von 15,4%.

IVW Mai 2018: Top 50 Nachrichtenangebote Visits gesamt Visits (Inland) Marktanteile (Inland) Mai 2018 Mai 2018 vs. April Mai 2018 vs. April 1 Bild.de 386.442.268 346.039.197 0,1 18,98 -0,33 2 Spiegel Online 242.066.683 204.974.164 2,8 11,25 0,11 3 Focus Online 168.629.406 151.947.951 1,1 8,34 -0,06 4 upday 582.516.637 118.981.499 -3,4 6,53 -0,35 5 n-tv.de 128.451.897 115.697.517 -2,5 6,35 -0,28 6 Welt 116.054.072 102.106.065 -3,6 5,60 -0,31 7 Zeit Online 67.058.373 55.475.776 -1,6 3,04 -0,11 8 Süddeutsche.de 59.039.086 49.831.672 -4,9 2,73 -0,19 9 stern.de 53.389.560 45.664.806 -10,2 2,51 -0,33 10 FAZ.net 54.657.892 45.115.452 -4,4 2,48 -0,16 11 Funke Medien NRW 42.806.901 40.539.006 19,9 2,22 0,33 12 Express Online 33.482.618 31.375.246 5,5 1,72 0,06 13 tz 25.387.144 23.197.027 21,9 1,27 0,21 14 RND 23.838.091 22.376.225 4,4 1,23 0,03 15 Merkur.de 23.586.569 22.112.845 28,7 1,21 0,25 16 Tag24 21.990.658 21.137.332 31,6 1,16 0,26 17 RP Online 20.390.911 18.676.871 -14,6 1,02 -0,20 18 Hamburger Morgenpost Online 19.340.816 18.011.757 1,5 0,99 0,00 19 HuffPost 16.389.465 14.628.236 13,6 0,80 0,08 20 Tagesspiegel.de 16.219.922 14.361.623 11,9 0,79 0,07 21 Handelsblatt.com 15.388.775 12.670.503 -15,4 0,70 -0,14 22 bento 13.582.467 11.490.600 14,4 0,63 0,07 23 Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online 12.054.685 11.022.104 6,8 0,60 0,03 24 Business Insider Deutschland 12.524.341 10.287.287 7,3 0,56 0,03 25 OVB24 9.930.445 9.340.373 10,5 0,51 0,04 Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA

Auf den Plätzen 26 bis 50 sind die Verschiebungen im Traffic noch deutlicher. Nur neun der 25 Anbieter verloren oder gewannen weniger als 10%, für die anderen 16 ging es um mehr als 10% nach oben – oder um mehr als 10% nach unten. Wobei die Zahl der Gewinner deutlich größer ist als die der Verlierer. Der größte Gewinner ist hier prozentual gesehen watson.de. Das noch recht neue Angebot wuchs um weitere 38,8% und pirscht sich bereits an die Top 25 heran. Ebenfalls deutliche Zuwächse verzeichnen die Augsburger Allgemeine, die Schwäbische Zeitung, die Sächsische Zeitung und die Abendzeitung München. Die drei großen Verlierer heißen Hamburger Abendblatt, manager magazin und News.de.

IVW Mai 2018: Top 50 Nachrichtenangebote Visits gesamt Visits (Inland) Marktanteile (Inland) Mai 2018 Mai 2018 vs. April Mai 2018 vs. April 26 HNA online 9.802.817 9.310.007 15,8 0,51 0,06 27 Kölner Stadt-Anzeiger Online 9.915.066 9.199.168 -2,6 0,50 -0,02 28 watson.de 11.373.621 8.932.366 38,8 0,49 0,49 29 Nordbayern.de 8.491.797 8.043.611 6,5 0,44 0,02 30 Mitteldeutsche Zeitung 8.304.506 7.929.987 2,5 0,44 0,00 31 Augsburger Allgemeine Online 8.658.866 7.810.961 27,1 0,43 0,09 32 Berliner Morgenpost 8.337.541 7.435.557 15,0 0,41 0,05 33 Neue OZ online 7.381.023 6.985.978 11,9 0,38 0,03 34 BZ-Berlin 7.401.522 6.955.020 10,0 0,38 0,03 35 Hamburger Abendblatt Online 7.974.866 6.922.083 -11,5 0,38 -0,06 36 Badische Zeitung Online 7.470.020 6.724.519 7,6 0,37 0,02 37 Passauer Neue Presse 6.528.166 6.165.037 -4,5 0,34 -0,02 38 Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) 6.556.492 6.132.765 -7,3 0,34 -0,03 39 Abendzeitung München 6.823.389 6.111.327 18,0 0,34 0,05 40 inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) 6.245.148 5.914.454 5,0 0,32 0,01 41 WA-Online 6.105.398 5.832.810 12,5 0,32 0,03 42 manager magazin online 6.554.689 5.436.939 -11,0 0,30 -0,04 43 shz.de 5.712.351 5.327.781 14,5 0,29 0,03 44 SZ-Online 5.174.918 4.893.738 18,6 0,27 0,04 45 NW.de (Neue Westfälische) 5.057.165 4.836.242 -1,1 0,27 -0,01 46 VRM Online 5.112.757 4.654.929 1,9 0,26 k.V.m. 47 Frankfurter Rundschau online 5.475.598 4.623.248 14,6 0,25 0,03 48 Berliner Zeitung Online 5.051.742 4.538.911 15,8 0,25 0,03 49 News.de 5.067.389 4.514.852 -14,9 0,25 -0,05 50 Schwäbische Zeitung Online 4.578.101 4.269.245 19,0 0,23 0,03 Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA

In der Top 20 der mobilen Zahlen führt Bild weiter vor Spiegel und upday, für das es aber innerhalb der Top 5 am deutlichsten nach unten ging. Insgesamt größte Verlierer waren hier im Mai der stern und RP Online, besonders stark nach oben ging es für die Funke Medien NRW, die HuffPost und watson.de.

IVW Mai 2018: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Mobile) Visits gesamt Visits Inland Mai vs. April 1 Bild.de 263.201.969 239.135.139 1.383.247 0,6% 2 Spiegel Online 158.575.870 136.510.491 6.673.320 5,1% 3 upday 582.516.637 118.981.499 -4.236.717 -3,4% 4 Focus Online 118.530.540 108.085.171 1.184.806 1,1% 5 n-tv.de 97.809.851 89.052.164 -2.887.241 -3,1% 6 Welt 71.532.801 63.872.200 -3.731.636 -5,5% 7 Zeit Online 37.398.278 31.879.348 -1.138.857 -3,4% 8 stern.de 36.300.991 31.515.240 -4.690.931 -13,0% 9 Süddeutsche.de 35.810.295 30.558.318 -1.840.687 -5,7% 10 Funke Medien NRW 29.850.195 28.584.200 6.126.554 27,3% 11 FAZ.net 32.290.103 27.246.959 -1.633.380 -5,7% 12 Express Online 22.254.185 21.096.407 1.462.656 7,4% 13 RND 15.016.764 14.444.263 1.061.674 7,9% 14 RP Online 12.603.996 11.718.386 -2.159.237 -15,6% 15 HuffPost 11.636.474 10.506.355 1.751.724 20,0% 16 Hamburger Morgenpost Online 9.704.599 9.146.562 863.547 10,4% 17 watson.de 9.957.139 7.714.741 2.231.182 40,7% 18 tz 8.496.018 7.673.550 368.172 5,0% 19 Business Insider Deutschland 9.214.135 7.655.484 580.764 8,2% 20 bento 8.775.229 7.467.975 1.143.659 18,1% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Im Ranking der Inlands-Visits für herkömmliche Website, die für stationäre Rechner programmiert wurden, änderten sich die Zahlen der Top 6 im Mini-Rahmen von +1,1% bis -1,5%. Bild bleibt hier die Nummer 1 – vor Spiegel und Focus. Massive Gewinne gab es hier für Tag24, die tz, den Merkur und die HNA. Mehr als 10% verloren haben das Handelsblatt und RP Online.

IVW Mai 2018: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Online) Visits gesamt Visits Inland Mai vs. April 1 Bild.de 123.240.299 106.904.058 -1.148.977 -1,1% 2 Spiegel Online 83.490.813 68.463.673 -1.044.144 -1,5% 3 Focus Online 50.093.248 43.858.551 469.006 1,1% 4 Welt 44.521.271 38.233.865 -74.124 -0,2% 5 n-tv.de 30.642.046 26.645.353 -40.982 -0,2% 6 Zeit Online 29.660.095 23.596.428 230.976 1,0% 7 Tag24 21.990.658 21.137.332 5.080.250 31,6% 8 Süddeutsche.de 23.228.791 19.273.354 -700.618 -3,5% 9 FAZ.net 22.367.789 17.868.493 -440.362 -2,4% 10 tz 16.891.126 15.523.477 3.796.484 32,4% 11 Merkur.de 16.520.481 15.497.580 4.733.654 44,0% 12 stern.de 17.088.569 14.149.566 -486.662 -3,3% 13 Funke Medien NRW 12.956.706 11.954.806 591.557 5,2% 14 Express Online 11.228.433 10.278.839 170.573 1,7% 15 Hamburger Morgenpost Online 9.636.217 8.865.195 -600.876 -6,3% 16 RND 8.821.327 7.931.962 -110.141 -1,4% 17 Tagesspiegel.de 8.978.351 7.837.323 336.823 4,5% 18 Handelsblatt.com 8.838.618 6.994.726 -1.424.831 -16,9% 19 RP Online 7.786.915 6.958.485 -1.029.301 -12,9% 20 HNA online 5.592.397 5.253.543 808.131 18,2% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

