“iPhone Basic”: So genial veralbert US-Talkshow-Host Conan O’Brien Apples Achtsamkeitsinitiative

Tim Cook machte dieses Woche ein überraschendes Geständnis: “Die Häufigkeit, wie oft ich das iPhone angefasst habe, war viel zu hoch”, gab der 57-Jährige zu, der in den vergangenen Monaten durch Kritik an Social Media-Diensten aufgefallen war. “Ich dachte, dass ich (in der iPhone-Nutzung) ziemlich diszipliniert war, aber ich lag falsch”, erklärte der Vorstandschef des wertvollsten Konzerns der Welt gegenüber dem Nachrichtensender CNN.

Auslöser für den Aha-Moment war Apples neues iOS-Feature Screen Time, das in der nächsten Generation des mobilen Betriebssystems integriert ist. “Als ich die Datenauswertung von Screen Time bekommen habe, musste ich feststellen, dass ich viel mehr Zeit mit dem iPhone verbracht habe als ich gedacht hätte”, erklärte Cook gegenüber CNN-Reporterin Laurie Segall.

Parodie “iPhone Basic”: Keine Knöpfe, kein Bildschirm

Bleibt die Frage nach dem Lerneffekt. Wenn selbst der Chef des wertvollsten Konzerns der Welt einräumt, dem iPhone zu viel Lebenszeit zu widmen, welche Konsequenzen müsste dann der Durchschnittsnutzer ziehen? US-Talkshow-Host Conan O’Brien hat umgehend reagiert und in seiner Talkshow “Conan” hochironisch den nächsten Innovationsschritt des Kultsmartphones vorgestellt – das “iPhone Basic”.

“Mehr Zeit mit deinen Kindern, mehr Zeit mit jemand Besonderem, mehr Zeit draußen, mehr Zeit, um das Leben zu genießen, mehr Zeit, du selbst zu sein”, preist ein Sprecher das vermeintlich nächste Apple-Smartphone an, das durch eine einige Besonderheiten auffällt: “Keine Knöpfe, kein Bildschirm, damit du zurück du deinem Leben findest”, so die parodistische Zuspitzung.

Einzig logische Folge: “Das iPhone wird dich befreien”. Im Parodie-Clip von Conan O’Briens Kult-Talkshow landet es im Mülleimer. Apple-Chef Tim Cook dürfte so viel Achtsamkeit indes zu weit gehen…

