Der Tagesspiegel Vor lauter Diskussionen um das Badehosenfoto von Alexander Gauland, ist die Debatte um das “Vogelschiss”-Zitat arg in den Hintergrund gerückt. Anfang der Woche druckte der Tagesspiegel auf seiner Titelseite als Kommentar zu dem Gauland-Satz zehn Fotos, die an die Gräueltaten des nationalsozialistischen Regimes erinnern. Wie Chefredakteur Lorenz Maroldt einen Tag später berichtete, gab es selten eine Titelseite, die so viel Zustimmung bei den Lesern erhielt.

The Economist Das Wirtschaftsmagazin macht Donald Trump zur Miley Cyrus. In Anlehnung an das Video zu “Wrecking Ball” der Popsängerin, montieren die Engländer nun den US-Präsidenten auf eine Abrissbirne - in diesem Fall ein Kommentar zur Außenpolitik von Trump.