Readly-Studie: Digitales Lesen hängt in öffentlichen Verkehrsmitteln Print ab, am liebsten werden inTouch, Closer und Computer Bild gelesen

Readly, Anbieter einer Magazin-Flatrate, hat seinen jährlichen Lesereport veröffentlicht. Nutzer digitaler Lese-Angebote mögen demnach die abwechslungsreichen Inhalte und informieren sich am liebsten über fachspezifische Interessen und Hobbies. In öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen sie Digital-Angebote inzwischen viermal so oft wie Print. Die meistgelesenen Magazine bei Readly sind derzeit inTouch, Closer und Computer Bild.

44,4% der im Rahmen des Digitalen Lesereports 2018 Befragten gaben an, dass sie Digitale Lese-Angebote wie Readly unterwegs (z.B. in öffentlichen verkehrsmitteln) nutzen. Print-Medien nutzen dort nur noch 10,2%. Ähnlich ist die Diskrepanz im Urlaub – mit 64,8% zu 33,9% (Urlaub weltweit) bzw. 53,7% zu 20,3% (Urlaub in Deutschland). Auch in der Mittagspause werden digitale Angebote Print inzwischen massiv vorgezogen. Die Nase vorn haben gedruckte Medien vor allem noch beim Friseur – mit 30,5% zu 1,9%.

Bei der Frage danach, warum das digitale Lesen “das Leben verbessert” gab die größte Zahl der Befragten die abwechslungsreichen Inhalte (77,2%), den angenehmeren Transport gegenüber “schweren Magazinen” (71,9%) und “Man lernt viel Neues” (61,4%) an. Dazu passen auch die Antworten auf die Frage danach, wobei digitales Lesen “hilft”: 89,8% antworten: “mich zu informieren”, 71,2% “mich zu entspannen” und 52,5% “meine Neugier zu wecken”.

Eine große Mehrheit der Befragten (84,7%) sieht sich selbst als fachspezifischen Leser, der alles liest, was seine Interessen betrifft. Immerhin 59,3% lesen “von allem etwas”, blättern gern durch Magazine und bleiben hängen. Als News-Junkie bezeichnen sich 33,9% der Nutzer von Angeboten wie Readly.

Die aktuelle Top Ten der bei Readly beliebtesten Magazine sieht so aus:

inTouch Closer Computer Bild auto motor und sport Die Aktuelle Bild der Frau Sport Bild selbst ist der Mann Auto Zeitung Bravo

Bei den Männern und Frauen unterscheiden sich die Tabellen naturgemäß. Eine Überschneidung gibt es hier nur beim Titel inTouch, der in beiden Top Tens auftaucht.

Frauen:

inTouch Closer Die Aktuelle Bild der Frau Frau im Spiegel tina das neue Laura Bella Frau Aktuell

Männer:

Computer Bild auto motor und sport Sport Bild Auto Zeitung selbst ist der Mann inTouch Playboy Börse Online kicker (Montag / inzwischen nicht mehr bei Readly erhältlich) Bravo

Interessantes Detail am Rande: Die Titel, die die Nutzer meinen, lesen zu müssen – und die, die sie dann tatsächlich lesen, unterscheiden sich zum Teil deutlich. So sagt Readly: “Interessanterweise sind die von den Frauen am stärksten favorisierten Titel eathealthy, EatSmarter! oder Laura Wohnen Kreativ. Von diesen Zeitschriften findet sich allerdings keine einzige in der Top 10 der tatsächlich gelesenen Magazine, wo die weiblichen Nutzer am liebsten auf inTouch, closer und Die Aktuelle zurückgreifen.”

